Diario de Ferrol

Carballo

La Fundación Alfredo Brañas impulsa la traducción al gallego de ‘El Regionalismo’

La entidad anunció el inicio de los trámites durante el acto final del 125 aniversario de la muerte del autor

Redacción
23/12/2025 21:10
El acto de celebración que conmemoró el 125 aniversario de la muerte de Alfredo Brañas | mar casal
El acto de celebración que conmemoró el 125 aniversario de la muerte de Alfredo Brañas | mar casal
 La Fundación Alfredo Brañas anunció que ya comenzó los trámites para traducir al gallego una de las obras más importantes del autor que le da nombre, ‘El Regionalismo’, publicada en 1889.

La Fundación celebró el pasado lunes en la biblioteca Rego da Balsa de Carballo el acto ‘ Conversa sobre a vida e obra de Alfredo Brañas’. En el evento participaron Juan Andrés Bayón, presidente de la Fundación Alfredo Brañas, Valentín García, secretario xeral da Lingua en la Xunta; Belén Trigo, profesora de Derecho Privado en la USC: y Rocío Carolo, profesora de Filosofía en la USC. La conversación fue guiada por la secretaria de la Fundación, Carmen Pomar.

En el evento se destacó la importancia que tuvo Alfredo Brañas en el galeguismo, siendo uno de sus más convencidos impulsores. Valentín García destacó “a fascinación que Brañas levantou na súa época en moitos ámbitos da sociedade galega, sendo escritor, pensador, xurista, político e profesor” y señaló la trascendencia que tuvo más allá de Galicia. 

Por su parte la profesora Belén Trigo situó a Brañas como un inconformista que “ademais de ser egresado pola Universidade de Santiago, foi secretario xeral e foi un dos que se puxeron á fronte para evitar o seu peche”.

 Mientras, Rocío Carolo expuso que Alfredo Brañas fue un intelectual que obtuvo el reconocimiento de muchos personajes de nuestra cultura, tales como Castelao, Ramón Piñeiro o Curros. 

El encuentro fue clausurado por el presidente de la Fundación, Juan Andrés Bayón, donde señaló la importancia de Brañas en nuestros días donde se “prima máis a forma que o fondo. Foi un intelectual co que podías estar ou non dacordo, pero sempre con argumentos ben fundamentados e coa defensa dunha Galicia próspera”. 

Una vez finalizado este 125 aniversario de Alfredo Brañas (1859-1900), la Fundación continuará en el año 2026 su actividad por más zonas de Galicia donde dejó huella. 

