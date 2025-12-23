Mi cuenta

Diario de Ferrol

Carballo

O Chorís contará en 2026 con más equipamientos para practicar atletismo

El Concello de Carballo invertirá 155.000 euros en reformar la actual pista y en crear otras instalaciones

A. Pérez Cavolo
23/12/2025 23:55
La actual pista de atletismo del barrio de O Chorís de Carballo
La actual pista de atletismo del barrio de O Chorís de Carballo
Raúl López Molina
El barrio de O Chorís de Carballo contará a partir del año que viene con más equipamiento para la práctica del atletismo. Así está previsto dentro del proyecto de reforma de la pista de atletismo que bordea la zona escolar, en la que el Concello invertirá un total de 155.000 euros. 

Con este proyecto se realizará una renovación completa de la actual pista, mejorando el pavimento actual y, a mayores, se crearán una pista de salto de longitud con foso, una pista de salto de altura, una pista de salto con pértiga y una pista de lanzamiento de peso. “É un proxecto bastante ambicioso”, explicó hace unos días el alcalde Daniel Pérez, quien además aseguró que “era unha débeda adquirida cos diferentes clubs de atletismo de Carballo desde hai tempo”. 

Esta es la inversión más importante que figura en los presupuestos municipales de 2026 para el área de deportes, aunque también hay previstas otras actuaciones relevantes. Una de ellas es la mejora de la pista deportiva del barrio de A Milagrosa, en lo que se invertirá 45.000 euros. También hay prevista una partida de 70.000 euros para la mejora de la iluminación del campo de fútbol de O Carral, en Sofán, y otros 60.000 euros se destinarán a nuevos equipamientos para las instalaciones deportivas. 

Completan las inversiones para el área de deportes los 137.615 euros que el Concello utilizará para la adquisición de los terrenos en los que se construirán los aparcamientos de la futura ciudad deportiva de A Lagoa. Al respecto, el regidor recordó que la ejecución de estas nuevas instalaciones deportivas en el municipio se realizará por fases, siendo la primera el acondicionamiento de toda la zona. “Son pasos que hai que ir dando para que a cidade deportiva sexa unha realidade a medio prazo”, explicó. En su conjunto, las inversiones reales en instalaciones deportivas para el próximo año se acercan al medio millón de euros.

