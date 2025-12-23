Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Rueda se pone el delantal para felicitar las fiestas a los gallegos

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
23/12/2025 17:20
Alfonso Rueda en el vídeo felicitación de la Navidad
Alfonso Rueda en el vídeo felicitación de la Navidad
EFE
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

Alfonso Rueda ha querido ponerse al frente de los fogones esta Navidad para preparar una cena con "la familia política", como narran en la publicación.

Durante los tres minutos que dura la felicitación, aparecen diversas personalidades del Partido Popular, como Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular en España, y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, quien se postula como pinche de cocina.

Este vídeo está cargado de referencias e insinuaciones, como un Ábalos intentando colarse en la cena hasta el apagón que sufrimos los españoles este 2025. Rueda llamó a la calma, asegurando a los comensales que estaban "en buenas manos".

También quisieron apoyar a la provincia de Ourense, que este año ha sufrido la mayor ola de incendios hasta la fecha. Con una Bica de Trives, Rueda afirmó que "este año más que nunca" hay que estar con Ourense.

"Puede que no sea el mejor cocinero del mundo", aseguró Alberto, "pero trato lo nuestro con respeto, cariño, intentando hacer las cosas bien por todos los gallegos y gallegas", remata el presidente de la Xunta.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Los loteros de Baio, celebrando el Tercer Premio

Casa Rogelio de Baio deja 150.000 euros en tres décimos del Tercer Premio de la Lotería de Navidad
Manuel Froxán Rial
Los socios de Kelea, Óscar Naveiras, Christian Balsa, Santi Vidal, José Antonio Ortega, de izquierda a derecha

La mentalidad empresarial que triunfa en Silicon Valley, llega a Galicia
Redacción
Receta de tortita de camarones

Receta | Tortitas de camarones
Redacción
La carrera volverá a contar con cuatro categorías diferenciadas por edades

El Concello de Mazaricos celebra el día 31 una nueva edición de su singular Carreira do Leite
Redacción