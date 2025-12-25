Mi cuenta

Carballo

Carballo incorporará cerca de 200 obras de Manuel Facal a su patrimonio municipal

El Concello y las herederas del artista formalizarán este sábado el acuerdo tras completarse todas las gestiones

Redacción
25/12/2025 19:11
Visita a la fundación Manuel Facal en 2023
Visita a la fundación Manuel Facal en 2023
Archivo
El Concello de Carballo y dos herederas del artista Manuel Facal materializarán este sábado el acuerdo por el que cerca de doscientas obras del creador carballés pasarán a formar parte del patrimonio municipal. Una vez formalizados todos los trámites legales, ambas partes cerrarán un proceso que permite cumplir el deseo expresado en vida por el artista, fallecido de manera inesperada el 6 de abril de 2024, y que no pudo hacerse efectivo hasta ahora debido a las gestiones administrativas necesarias. 

El acto formal tendrá lugar a las 12 horas, e incluirá tanto la adquisición como la donación de las obras. El acuerdo contempla un conjunto diverso de piezas, entre las que se encuentran pinturas, grabados, dibujos, libros de autor y esculturas, que pasarán a integrarse en los fondos municipales, Con esta firma se abre también una nueva etapa centrada en la puesta en valor del legado artístico del creador carballés, para la que el Concello ya está realizando distintas gestiones con el objetivo de garantizar su conservación, difusión y acceso público. 

Desde el gobierno municipal destacan la importancia cultural de este fondo, que permitirá preservar y divulgar la obra de uno de los artistas más representativos del municipio. Tras la firma del acuerdo, representantes municipales y familiares de Manuel Facal se trasladarán al edificio en el que residió el artista para rendirle un sencillo homenaje. El acto, abierto a todos los vecinos, servirá como reconocimiento a su trayectoria y como primer paso simbólico en la incorporación de su obra al patrimonio colectivo de Carballo. 

