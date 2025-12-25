Finaliza el último campamento digital carballés con el acto de entrega de los diplomas

Los participantes del campamento con sus diplomas cedida

La entrega de diplomas puso fin al último campamento digital organizado por la concejalía de Innovación de Carballo en colaboración con la Fundación Esplai. Tras algo más de dos meses de formación, los niños y niñas de entre 9 y 13 años que participaron en esta iniciativa recibieron los certificados que acreditan las competencias digitales adquiridas a lo largo del programa.

El acto tuvo lugar el martes y contó con la presencia del alcalde de Carballo, Daniel Pérez; el concejal de Innovación, Iván Andrade, y la técnica responsable de la Aula CeMIT, Milagros Antelo, que fueron los encargados de hacer entrega de los títulos. El campamento se desarrolló todos los martes por la tarde y formó parte del proyecto CRI-TIC, una iniciativa orientada a mejorar las competencias digitales de la infancia y la juventud.

A lo largo de un itinerario formativo de 30 horas, los participantes aprendieron a utilizar la tecnología y las redes sociales de manera responsable y consciente, a contrastar la información, a prevenir situaciones de ciberacoso y a reforzar su seguridad en la red.

Durante las sesiones también tuvieron la oportunidad de acercarse a contenidos como la robótica, la inteligencia artificial o la realidad aumentada, conociendo de forma práctica distintas aplicaciones tecnológicas y sus usos. El objetivo fue dotar al alumnado de herramientas que les permitan desenvolverse con criterio propio en el entorno digital.

El proyecto CRI-TIC, infancia y juventud con criterio digital, está liderado por la Fundación Esplai y tiene como finalidad favorecer la adquisición de competencias digitales desde edades tempranas, promoviendo la inclusión digital. La iniciativa combina conocimientos, habilidades y actitudes para fomentar un uso crítico y responsable de la tecnología.