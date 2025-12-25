La visita de Papá Noel deja paso en las programaciones navideñas al teatro, el circo y la música

Niños y niñas que participaron en la representación del nacimiento de Jesús Mar Casal

Papá Noel fue el protagonista absoluto de la jornada de Nochebuena a lo largo y ancho de la Costa da Morte.

El célebre personaje viajó desde el Polo Norte para visitar a los niños de los distintos municipios que esperaron con nerviosismo e impaciencia la llegada de su comitiva.

El amigo de los renos tuvo una jornada de lo más ajetreada, sobre todo a su paso por municipios como Cee y Camariñas, en los que dejó muy pocas localidades sin visitar e hizo que cientos y cientos de pequeños vivieran un día mágico.

El paso de tan ilustre personaje dejó paso ayer en las programaciones navideñas a alguna que otra representación del Belén Viviente.

La que se celebra en la iglesia parroquial de San Xoán Bautista de Carballo ya es todo un clásico de las festividad navideña. Como viene siendo habitual, la representación se llevó a cabo durante la misa del mediodía y en la misma participaron un buen número de niños y niñas de la parroquia.

En la vecina de Santiago de Sísamo no quisieron ser menos y también hicieron su particular aportación al programa de actividades con el que los cristianos celebran la llegada del hijo del Dios.

La oferta prevista para este viernes tiene una vertiente más lúdica aunque el público infantil seguirá siendo el principal destinatario de las actividades.

Es el caso de Carballo, en donde se programa la primera de las actuaciones del Nadal Pequespectacular.

Se trata de un espectáculo de circo y danza que lleva por título ‘Nanuq’ y que se representa en el auditorio del Pazo da Cultura a partir de las 18 horas.

‘Nanuq’ es una historia de amistad sin prejuicios en la que dos cuerpos y dos máscaras crean, a través de la poesía visual y de las acrobacias, un mundo onírico en el que todo depende del límite.

Circo, danza y objetos se combinan para sorprender el público más joven.

La puesta en escena corre a cargo de la compañía catalana Cía Vöel, creada en 2017 y que destaca por crear su propio lenguaje poético con un espectáculo de lo más visual, que no requiere palabras para contar historias sorprendentes.

Sus propuestas fomentan la imaginación y múltiples interpretaciones para los espectadores.

La siguiente cita del Nadal Pequespectacular será el próximo día 29 con un número circense y, la última, el martes 30 con una actuación del Mago Teto.

Para este viernes también hay previsto un obradoiro de foliada infantil dentro del programa Apego.

El taller en cuestión se impartirá a partir de las 17.30 horas en las la segunda planta del Mercado Municipal con el declarado objetivo de acercar a los más pequeños la música y el baile tradicional gallego de una forma lúdica y participativa.

Concierto de De Vacas

Una tercera propuesta para este viernes en Carballo es el concierto de ‘De Vacas’, a celebrar en la carpa de la Praza do Concello a partir de las 21.30 horas y con entrada libre y gratuita.

De Vacas ofrecerá una versión muy navideña de su espectáculo Rebovina Divas Live, en el que rinden homenaje a divas del pop de los ños 90 como Whitney Houston, Céline Dion, Mónica Naranjo o Beyoncé.

A las músicas y a las bases electrónicas se suman espectaculares coreografías.

Sus letras y su seña de indentidad siguen la línea del compromiso con el femininismo, la ecología, la poesía y demás aspectos que caracterizan los conciertos de De Vacas.

La organización del concierto corre a cargo de la Concellería de Promoción Económica e Turismo de Carballo.

El viernes también hay una doble cita en la programación de Navidad diseñada por el Concello de Cee.

A partir de las 18 horas el Auditorio Baldomero Cores acoge la actuación de Migallas Teatro.

Su obra ‘Cantaxogos’ es teatro musical que combina canción, juegos, animación y karaokes para promover el uso del gallego y la cultura tradicional entre los más pequeños.

La otra propuesta en la tradicional gala de Navidad del Club Arte e Movemento.

Se celebra también el auditorio de la Casa da Cultura a partir de las 20.00 horas y con entrada gratuita.

Durante la misma se aprovechará para presentar a los distintos deportistas del club, así como a las empresas colaboradoras, además de poner en valor los principales logros deportivos de la temporada de este año.

Otros municipios de la Costa da Morte continúan programando distintos talleres formativos para los más pequeños.

Es el caso de Malpica que oferta este viernes un taller de elaboración de adornos navideños.

La actividad se llevará a cabo de 17.00 a 19.00 en la Casa do Pescador y para poder participar hay que inscribirse con anterioridad.

La AC Raigañas también organiza en el centro sociocultural de As Pozacas (20.00) un espectáculo de cuentos, cantos y bailes.

El Concello de Dumbría ha dispuesto asimismo para este día un obradoiro de cocina en el local social de Buxantes (11 horas), a la vez que continúa con las actuaciones musicales por las parroquias.

Hoy es el turno para Berdeogas, en donde los asistentes podrán disfrutar de la música y los cuentos de A elfa Carmiña.

Nuevas imágenes de la Virgen, San José y el Niño en la iglesia ceense de A Xunqueira

Coincidiendo con la festividad de la Navidad, la parroquia de Santa María da Xunqueira presentó el día de Navidad las nuevas imágenes de la Virgen, que lleva la advocación de Nuestra Señora de Belén, y de San José que, junto a la imagen del Niño Jesús, forman un conjunto escultórico a tamaño natural.

Las sagradas imágenes se presentaron en el altar mayor del santuario ceense.

La imagen del Niño Jesús ya se bendijo en diciembre de 2022, en pleno Año Jubilar de A Xunqueira, pero se mantuvo en secreto el proyecto final hasta que este jueves se dio a conocer a devotos y fieles de toda la unidad pastoral (parroquias de Ameixenda, Brens, Buxantes, Corcubión, Redonda y Toba).

Las imágenes fueron talladas a mano por el escultor sevillano Ramón Martínez.

Son de estilo barroco y están hechas en madera de cedro real de Brasil.

Sus expresiones son de corte sereno y contemplativo, con policromías en tonos tierras y sombras naturales con matices rosáceos y cabellos ensortijados.

Los ropajes fueron confeccionados por el cordobés Juan Vargas. En las gestiones colaboró el sevillano Manuel Aparicio.