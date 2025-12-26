Mi cuenta

Carballo

Cerceda invertirá 90.000 euros en rehabilitar la antigua escuela unitaria de Meirama

Se calcula que la actuación permitirá reducir el consumo de energía del edificio en un 25% y la emisiones de CO2 en un 30%

Redacción
26/12/2025 18:36
Vista exterior de la antigua escuela unitaria de Meirama
Cedida
El Concello de Cerceda anuncia el inminente comienzo de las obras de rehabilitación integral de la antigua escuela unitaria de Meirama, un edificio histórico que ha dejado de tener uso educativo. 

Con el fin de devolverlo a la vida comunitaria y garantizar su conservación, el gobierno local apuesta por transformarlo en un local social funcional, sostenible y adaptado a las necesidades de los vecinos. 

El proyecto se concibe cómo una actuación integral, que incorpora la mejora de la envolvente térmica, la renovación de los sistemas de climatización y la modernización de la iluminación. 

La inversión total asciende a 90.482,41 euros y supone una apuesta por la rehabilitación de infraestructuras municipales y por la mejora de la eficiencia energética. 

La actuación se enmarca en el plan de rehabilitación de espacios públicos parroquiales iniciado en el mandato anterior. 

Las obras previstas incluyen la renovación completa de la cubierta con teja nueva, la instalación de un sistema de aislamiento térmico exterior, la colocación de una bomba de calor, el cambio de la iluminación existente por tecnología led y la incorporación de un sistema de monitorización que permitirá un control eficiente del consumo eléctrico. 

Con estas actuaciones, el edificio alcanzará los estándares actuales de confort y sostenibilidad. El Ayuntamiento estima que el consumo de energía se reducirá en un 25% y la emisiones de CO2 en un 30%.

