Diario de Ferrol

Carballo

El 2026 será clave para varios proyectos de regeneración ambiental en Carballo

Costas tiene previsto poner en marcha la actuación de protección de los taludes de Razo después de Reyes

A. Pérez Cavolo
26/12/2025 23:55
Los taludes de la playa carballesa de Razo en donde actuará Costas
Los taludes de la playa carballesa de Razo en donde actuará Costas
Mar Casal
El próximo año que empezará en pocos días será clave para la regeneración ambiental de dos zonas emblemáticas de Carballo: el Monte Neme (que también beneficia a Malpica) y la playa de Razo. En el primer caso, el proyecto ya está en marcha, con la realización de los trabajos previos pero la actuación de regeneración propiamente dicha que se realizará a lo largo del año que viene. 

El proyecto financiado con fondos europeos permitirá devolver al Monte Neme su valor paisajístico y natural, dejando atrás el paisaje casi lunar y las balsas de agua contaminada que por muchos años se han convertido en la imagen de este mítico enclave. El vaciado de las balsas supondrán seis meses de trabajo y cerca de medio millón de euros de inversión, ya que se deberán someter a un tratamiento de alta tecnología que hagan posible su vertido posterior en el rego do Porriño. 

Trabajos anteriores en el Monte Neme

En marcha los trabajos previos de la obra de restauración del Monte Neme



Seis meses llevará depurar y vaciar el agua contaminada de las balsas del Monte Neme



Cabe recordar que estas icónicas balsas están llenas de agua que contiene elevadas concentraciones de metales pesados y otras sustancias contaminantes. En algunos casos, como el del cadmio, el níquel o el plomo, los niveles multiplican por diez los máximos permitidos por la ley. También se han detectado cantidades muy elevadas de aluminio, mercurio, cobre, zinc y cianuros, además de un pH muy ácido. 

Una vez que acabe el proceso de vaciado, se procederá a la regeneración del paisaje, con el llenado de los huecos mineros, la plantación de árboles y la remodelación de la superficie. La idea es crear un entorno vegetal que contribuya a la integración paisajística, proteja frente a la erosión y favorezca la biodiversidad. Esta regeneración será un punto y aparte de la historia del Monte Neme, que volverá a ser uno de los parajes naturales más importantes de Bergantiños tras las obras. 

Coches aparcados en la zona de A Cabreira, Razo, este verano

Costas reducirá los aparcamientos y el tráfico en primera línea de playa en Razo



Con respecto a la obra de protección de los taludes de Razo, la previsión de la Demarcación de Costas es empezar a trabajar después de Reyes, según afirmó el concejal de Medio Ambiente de Carballo, Miguel Vales. Esta actuación tendrá un impacto en los usos de la zona de A Cabreira, donde desaparecerán buena parte de los aparcamientos y del tráfico del borde litoral, con el objetivo de quitar presión a los taludes y frenar hasta cierto punto la erosión. Para ello se realizarán varias actuación.

