Diario de Ferrol

Carballo

Presentación de ‘Regatos polo aire’, primer trabajo dedicado a las senllas

Un documental y libro recopilan la tradición de las sellas y la cultura del agua en Galicia

Redacción
26/12/2025 21:29
Captura de pantalla 2025-12-26 211618
Cartel de la presentación
Sábado a las 12.30, en el Espazo Sol de Carballo, se presenta Regatos polo aire, el primer trabajo documental audiovisual dedicado a las sellas. La presentación estará a cargo de Xacio Baño y María Lado.

Regatos polo aire es un proyecto pionero impulsado por Rebordelos y dirigido por el cineasta Xacio Baño, que aborda por primera vez de manera conjunta y transversal la memoria a través de la artesanía de las sellas y, en un sentido más amplio, la cultura del agua como eje de encuentro y vida comunitaria. 

El proyecto pone el foco en fuentes y lavaderos como espacios centrales de sociabilidad y trabajo compartido, prestando especial atención a la perspectiva femenina. 

Libro y documental 

Su vertiente editorial se concreta en un libro fotográfico y literario coordinado por María Lado, que recopila y contextualiza este patrimonio y su dimensión artística a través de textos de distintos colaboradores y de la propia Lado. 

Este incluye una conversación/reportaje con José Vicente Lagoa, acompañado de un amplio trabajo fotográfico sobre el proceso y la historia familiar de trescientos años haciendo sellas, junto con artículos de especialistas que amplían la lectura antropológica y cultural de esta tradición.

El corto documental muestra el trabajo de uno de los últimos selleiros, José Vicente Lagoa. Natural de Betanzos y de profesión cirujano, que mantiene vivo el legado familiar en su tiempo libre. 

Regatos polo aire fue premiado en el I Certame Fondo de Apoyo a Proyectos Culturales Singulares para la Mejora Social 2025, convocado por la Diputación da Coruña.

La edición del libro se ha realizado con la colaboración de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, a través de la Secretaría Xeral da Lingua, y también contó con el apoyo del Museo do Pobo Galego para la realización de la pieza audiovisual. 

