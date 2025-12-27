Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Bodas de oro, plata y platino en la parroquia de Carballo

Redacción
27/12/2025 21:45
Una de las parejas celebra sus bodas de Platino en Carballo
Una de las parejas celebra sus bodas de Platino en Carballo
Raúl López Molina
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

La parroquia de San Xoán Bautista de Carballo celebró este sábado, con motivo del Día de la Sagrada Familia, las Bodas Matrimoniales de Platino, Oro y Plata. Al menos una decena de parejas del municipio que cumplen 60, 50 y 25 años de matrimonio renovó sus compromisos en una misa celebrada a las 20 horas. 

El acto concluyó con una copa de cava en el centro social, en una jornada organizada por la Asociación de Pais Católicos y a la que se sumaron familiares y descendientes de los homenajeados.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Basura en la carballeira de Santa Mariña de Corcoesto

‘A Lareira’ limpiará el entorno de Santa Mariña el próximo martes
Redacción
Una de las bandas que tocó en la Rock Fest de Carballo

Música, baile, magia y cuentacuentos para seguir festejando la Navidad en la Costa da Morte
Manuel Froxán Rial
José Manuel Pérez Abelenda, portavoz del PSOE de Coristanco

El PSOE coristanqués sigue reclamando la documentación de la incidencia con el agua en el CEIP Canosa-Rus
Manuel Froxán Rial
La actividad está orientada al reciclaje de residuos de la construcción y demolición de origen industrial o urbana

Luz verde a un proyecto de valorización de residuos de la construcción en Muxía
Redacción