Bodas de oro, plata y platino en la parroquia de Carballo

Una de las parejas celebra sus bodas de Platino en Carballo Raúl López Molina

La parroquia de San Xoán Bautista de Carballo celebró este sábado, con motivo del Día de la Sagrada Familia, las Bodas Matrimoniales de Platino, Oro y Plata. Al menos una decena de parejas del municipio que cumplen 60, 50 y 25 años de matrimonio renovó sus compromisos en una misa celebrada a las 20 horas.

El acto concluyó con una copa de cava en el centro social, en una jornada organizada por la Asociación de Pais Católicos y a la que se sumaron familiares y descendientes de los homenajeados.