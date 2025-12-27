Desde este sábado hay una placa en homenaje a Facal en la calle Desiderio Varela Raúl López Molina

Una parte del extenso legado artístico de Manuel Facal ya pertenece a Carballo. El Concello y las sobrinas –y herederas– del artista carballés que falleció en 2024 hicieron realidad este sábado uno de los últimos deseos de Facal, con la firma del acuerdo que permitirá al Ayuntamiento incorporar en el patrimonio municipal cerca de 200 de sus obras.

Estas piezas –una parte donadas por las herederas y otra adquiridas por el Concello (por 50.000 euros)– entre las que figuran pinturas, grabados, dibujos, libros de autor y esculturas, representan parte de una “obra extensísima”, en palabras del alcalde de Carballo, Daniel Pérez, que ahora tocará al Concello conservar y poner en valor.

Una de sus últimas ilusiones y voluntades era que Carballo tuviera un centro de arte dedicado a su obra que sirviera de motor cultural para Bergantiños Evaa Facal

De hecho, según destacó el propio regidor, ya no se trata solo de cumplir uno de los últimos deseos del artista plástico carballés más internacional, sino de “un deber do pobo de Carballo a unha figura como a de Manuel Facal, unha figura internacional que puxo e pon a Carballo sempre no mapa e o único que nos queda como pobo é recoñecer ese legado, ese traballo feito e esa categoría artística que tiña, e tamén como persoa e, dalgunha maneira, preservar ese legado para conseguir que as novas xeracións saiban quen foi Manuel Facal e o nivel que tivo como artista e como persoa”.

Momento de la firma del acuerdo Raúl López Molina

La adquisición y donación de estas obras de “inmensa calidade” son el punto y final de un largo proceso administrativo y el primer paso que da el Consistorio para preservar la obra de Facal en el municipio.

“Una de sus últimas ilusiones y voluntades era que Carballo tuviera un centro de arte dedicado a su obra que sirviera de motor cultural para Bergantiños y desde el que fomentar las vocaciones artísticas. Hoy, con la transmisión de las obras hacemos la primera parte de esta ilusión”, manifestó una de las sobrinas de Facal, Eva.

Lo hizo durante el pequeño homenaje póstumo que el Concello de Carballo hizo al artista, con una placa conmemorativa en la que fue su casa en la calle Desiderio Varela, homenaje en el que además de sus familiares, participaron vecinos, amigos (entre ellos el exalcalde Evencio Ferrero) y miembros de la corporación municipal.

Museo

Una vez completado este paso, ahora toca encontrar el lugar en el que se exhibirán estas obras. En un principio, este museo de la Fundación Manuel Facal se ubicaría en un edificio de la calle Sol que cedería el artista, para el que incluso había un anteproyecto de obra, pero su muerte hace casi dos años truncó esta posibilidad al ponerse el edificio en alquiler por parte de sus herederas.

Familiares de Facal con el alcalde de Carballo Daniel Pérez Raúl López Molina

Al respecto, Eva Facal indicó que “sabemos que se está buscando un emplazamiento definitivo, y sabemos que aún quedan años para esto. Pero desde la Fundación Manuel Facal deseamos que la obra sea expuesta en un espacio significativo en la mente de las carballesas y carballeses, céntrico, frecuentado y accesible para todo el que venga a la comarca. Esa sería la mejor manera de honrar su memoria”.

Así, expresó la también artista carballesa que “a partir de hoy empieza otra fase no menos importante que es conservar la obra, darla a conocer, dinamizarla y ponerla en valor. Convertir este legado en un activo cultural para Carballo, de interés para los vecinos pero también para mucha gente de fuera”. Este es un “compromiso” que adquiere el Concello junto con las casi 200 obras de Facal.

“Artista total”

Tanto el Concello como sus herederas aprovecharon la ocasión para ensalzar la larga trayectoria artística y personal de Facal. “Nuestro tío Manuel Facal fue uno de los artistas gallegos más renovadores del último medio siglo y su obra forma parte de las colecciones permanentes de los principales museos del mundo”, destacó Eva. Por su parte, Pérez calificó a Manue Facal como un “artista total”.

“Pintor, gravador, escultor de talla mundial. Un artista total, inquieto e vangardista. Tamén viaxeiro, pero que fose onde fose sempre levou a Carballo na cabeza e no corazón, sendo capaz de algo que é moi difícil: desde estas rúas que percorreu como neno e novo, proxectarse cara ao mundo”.

El exalcalde Evencio Ferrero también participó en el homenaje Raúl López Molina

Y es que aunque se formó y desarrolló su obra en Londres, Barcelona, Puerto Rico, Noruega o Nueva York, Facal siempre volvía a Carballo, donde murió a sus ochenta años. Su fundación, que fue reconocida por la Xunta en 2022 de interés cultural, también tiene su sede en la capital de Bergantiños, de allí la importancia que para el municipio y para la familia tiene que los carballeses sean dueños de parte de su legado.

No obstante, más allá de su faceta como artista, el alcalde destacó su faceta humana. “Como comunidade debemos recoñecer a súa figura como creador total, pero tamén algo tan importante como ese valor artístico é que Manuel era unha gran persoa, boa e xenerosa”, concluyó el regidor el acto entre aplausos y recuerdos.