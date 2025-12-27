Receta | Rollitos de lenguado con langostinos

Receta de rollitos de lenguado con langostinos

Ingredientes

Cinco filetes de lenguado

Cinco langostinos

Cinco lonchas de jamón

Cinco puntas de espárrago

Cinco bastones de zanahoria

Sal, perejil, ajo, laurel y pimienta

Elaboración

Cocemos los langostinos en agua con sal y laurel y los reservamos. Cuando estén fríos, los pelamos. Cocemos los espárragos y la zanahoria y reservamos.

Salpimentamos los filetes de lenguado por ambos lados. Ponemos encima de cada filete, de lado a lado, los bastones de zanahoria y las puntas de espárrago ya cocinados, junto con el langostino.

Enrollamos y envolvemos con la loncha de jamón. Cerramos el rollito con un poco de hilo de cocina.

Ponemos en una fuente de horno un poco de aceite (puede estar aromatizado con ajo y perejil, por ejemplo) y, encima, nuestros rollitos. Horneamos a 180 grados durante unos 10 minutos. Habrá que ir probando para ver que el pescado esté cocinado.