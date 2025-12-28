Animadas ferias en Carballo y Cee

La feria carballesa estuvo de lo más concurrida Raúl López Molina

La proximidad de las cenas de Nochevieja y el buen tiempo, pese al mucho frío matinal, propiciaron que las ferias celebradas el domingo en Carballo y en Cee estuvieran de lo más animadas.

Las verduras y la fruta, de forma muy especial las uvas, fueron algunos de los productos más demandados toda vez que Fin de Año está ya a la vuelta de la esquina y hay que prepararse para el ritual que siempre conlleva el cambio de año.