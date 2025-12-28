Carballo aprobará hoy el presupuesto más alto de su historia con 6,3 millones de euros en inversiones reales

La corporación de Carballo reunida en una de sus últimas sesiones Mar Casal

La corporación de Carballo se reunirá esta noche (20.30 horas), en el último pleno del año para debatir y aprobar el proyecto de los presupuestos municipales de 2026. Se trata de las cuentas más elevadas de la historia de Carballo, que ascienden a 37,67 millones de euros y con un capítulo de inversiones reales que supera los 6,3 millones.

Como ya se adelantó hace unas semanas, los fondos europeos concedidos al Concello han permitido alcanzar estos números si bien, al tratarse de inversiones plurianuales, en estos presupuestos solo se incorporarán unos dos millones de los 6,5 millones concedidos. Con este dinero, el próximo año se avanzará en la humanización de la Praza do Concello y de las calles de su entorno con una inversión de 970.420 euros (el proyecto global supera los tres millones de euros). En concreto, hay partidas previstas para la humanización de la plaza (353.935 euros), de las calles Cervantes y Gran Vía (118.125 euros), Túnel y Cesteiro (499.000 euros).

En el caso de la propia Praza do Concello, el importe servirá para encargar el proyecto que aún no está definido. En el mismo, como se adelantó en estas mismas páginas hace unos días, se deberá priorizar la potenciación de la feria de Carballo como elemento diferenciador del municipio. Por ello, el proyecto final de la Praza do Concello deberá tener en cuenta los usos actuales de este espacio central en la vida carballesa, especialmente la feria ambulante.

La nueva distribución de los espacios públicos de la Praza do Concello también tendrá en cuenta otras cuestiones. Una de ellas será la desaparición del kiosco del antiguo Sinagoga. Al tratarse de un edificio con más de 30 años de antigüedad y limitado arquitectónicamente en cuanto a la accesibilidad, el planteamiento más realista es que el mismo desaparezca, aunque todo dependerá de cómo se valoren los usos que tiene el espacio. Otro elemento que se deberá tener en cuenta en el nuevo diseño es la reubicación del escenario de las fiestas para que no tape la Casa do Concello durante tres meses.

Otra parte de los fondos de la UE que se usarán el año que empezará esta semana se destinarán a la nueva zona verde y a la renaturalización de Rego da Balsa, proyectos para los que hay prevista una inversión global de 486.500 euros. En este caso, la propuesta municipal contempla la creación de una zona verde, la renaturalización del espacio de aparcamiento del Centro Comercial Bergantiños y la conexión de este nuevo espacio con Rego da Balsa, sirviendo además de conexión con la zona de A Braña en la que se construirá el nuevo auditorio.

Con respecto a este último, el presupuesto prevé una partida de 225.000 euros para convocar el concurso de ideas con el objetivo de diseñar el edificio, tal y como se hizo con el edificio social. Con otra parte de los Feder se financiarán en 2026 la reforma de la primera planta del mercado municipal con 332.750 euros que permitirán redistribuir los espacios, mejorar la acústica y la climatización, para convertirlo en un espacio polivalente y multiusos.

En el caso del mercado, se invertirán además 30.000 euros en la creación de un catálogo digital y rebranding. Asimismo, con 50.000 euros de los fondos Edil se dotará de red wifi gratuita a los centros sociales, se llevará a cabo la gestión digital de los espacios municipales (otros 50.000 euros) y se instalarán pantallas informativas en los edificios culturales.

Más allá de las inversiones que se financiaran con fondos europeos, hay otros proyectos muy importantes que se contratarán y ejecutarán el próximo año. Uno de ellos es el abastecimiento y saneamiento en los lugares de A Grela y O Monte do Carmen, (571.815 euros), que se incluirá en el POS+ 2026. En materia de abastecimiento, también está previsto destinar 299.587 euros a la red de abastecimiento de agua potable desde el lugar de O Almacén hasta Vilar de Francos (parroquia de Artes), que también se financiará con fondos de la Diputación.

En materia de vías públicas, además de la humanización del centro ya mencionada, hay dos actuaciones relevantes. La primero es la humanización de la avenida de Fisterra, que contará el próximo año con una partida de 510.660 euros. Este importe permitirá iniciar las obras en el último trimestre del año, en vista de que todavía debe redactarse el proyecto (acaba de adjudicarse) y contratarse la ejecución de la actuación.

El segundo es la reforma de la Praza de Vigo, por 337.500 euros, de los que el 80% los aportará la Diputación de A Coruña, y que permitirá peatonalizar toda la plaza, limitando el tráfico rodado a residentes y vehículos adaptados para acceder a las instalaciones destinadas a la tercera edad.

En cuanto a las infraestructuras deportivas, hay 155.000 euros previstos para reformar la pista de atletismo de O Chorís y la creación de pistas de salto de longitud con foso, salto de altura, salto con pértiga y lanzamiento de peso.