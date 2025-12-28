Fiestas infantiles en Malpica y Dumbría mientras Carballo prosigue con el programa Nadal Pequespectacular

Los cantos de Nadal fueron otro de los atractivos de la feria celebrada este domingo en Carballo Raúl López Molina

En la capital de Bergantiños la programación navideña ofrece este lunes un singular ‘Nadal sobre rodas’.

Durante toda la tarde, concretamente de 16.30 a 19,30 horas, un autobús diseñado de forma específica para Carballo, realizará una ruta circular por los nuevos parques infantiles de la zona urbana, caso de O Chorís, Rego da Balsa y la Praza do Outeiro.

Las familias que lo deseen podrán subir y bajar cuantas veces quieran para que los niños y niñas disfruten de las renovadas zona de juegos, que incluyen elementos singulares del municipio como el carballo del que toma su nombre, el antiguo depósito de agua o el trolebús.

La actividad será posible gracias a la colaboración de la firma Autos Costa.

No será el único aliciente de esta jornada de lunes, toda vez para hoy también hay una cita con el programa Nadalpequespectacular, que trae al auditorio del Pazo da Cultura un espectáculo de acrobacias, baile, canciones y mucho humor titulado ‘Equipo estupendo’.

La trama gira en torno a innumerables peligros que amenazan al planeta y para hacerles frente el Capìtán Spriki necesitará la ayuda de su equipo de increíbles superhéroes y la energía del público para lograr el objetivo de eliminar toda las malas vibraciones que generan estos peligros.

Los precios para seguir la función oscilan entre los 4 (reducido) y los 7 (ordinario) euros.

El martes culminará la programación del Nadalpequespectacular con un espectáculo de magia en el propio Pazo da Cultura a cargo del Mago Teto.

En la jornada dominical hubo degustación de petiscos en el Mercado municipal, así como cantos de Nadal en colaboración con las agrupaciones locales de música tradicional y un animado baile pre Fin de Año.

Este lunes también se lo pasarán en grande los niños y niñas de municipios como Malpica y Dumbría por cuanto los respectivos departamentos municipales de Cultura han programado sendas fiestas infantiles.

En la localidad malpicana la actividad se llevará a cabo en el pabellón polideportivo, en colaboración con la Anpa Ventorrilo.

De 17.00 a 19.30 horas los más pequeños disfrutarán de una amplia oferta lúdica, hinchables incluidos.

En Dumbría la cita festiva es en las instalaciones de O Conco, en donde también se dispone un variado programa que incluye juegos, música, manualidades, comida y un espectáculo de circo con Pista Cuatro.

En Fisterra apuestan por una sesión de cuenta cuentos protagonizada por la ourensana Raquel Queizás y dirigida al público familiar. Será a las 17.00 horas en el Mercado Cultural.

En Corcubión continuarán con el programa ‘Coñece o noso patrimonio’ que se inició el fin de semana y culmina mañana martes.

Además, para las 19.00 horas (salón de plenos) está prevista la presentación del libro “Lo contarán las olas” de Nuria Matías.

En Ponteceso Os Bolechas llegarán a las 11.30 horas a la Casa das Fadas, mientras en Carnota Títeres Cachirulo representa ‘A Chimenea do Apalpador’ (salón de actos, 18.00 horas).