Carballo aprueba sus presupuestos "máis ambiciosos" con duras críticas de la oposición

El alcalde, Daniel Pérez y la concejala de Facenda Belén Lendoiro durante un momento del pleno de este lunes Mar Casal

El gobierno de Carballo volvió a quedarse solo este lunes en la aprobación de los presupuestos municipales de 2026, a los que definió como los "máis ambiciosos" de la historia del municipio y que están llamados a "marcar el futuro de Carballo en los próximos años", en palabras del alcalde, Daniel Pérez.

En un debate de más de una hora, la oposición, sin embargo, no estuvo de acuerdo con la defensa a tres voces que hicieron de las previsiones económicas tanto Pérez, como la concejala de Facenda, Belén Lendoiro, y el portavoz del BNG, Xosé Regueira.

La portavoz del PSOE, Mari Carmen Vila, anunció la abstención de su grupo, siendo muy crítica con la decisión del gobierno municipal de endeudarse. "Ahora mismo Carballo finalizó su autonomía financiera. Volvemos al endeudamiento porque la gestión anterior no fue capaz de generar el ahorro necesario para asumir el 40% de los Edil", argumentó la socialista.

Para Vila los presupuestos presentan una "inversión artificial", engordada con los fondos europeos, pero que no dependen de fondos municipales. Entre otras cosas, también criticó la portavoz la debilidad en la gestión de los ingresos propios y la dependencia "extrema de otras administraciones". "Si las ayudas fallan o se retrasan tenemos un modelo de ciudad fracasado", destacó.

La agrupación popular votó en contra. El portavoz Rubén Lorenzo manifestó que las cuentas presentadas por el gobierno "consolidan un modelo agotado" en el que se sigue la tendencia de "inflar el gasto". En este sentido, recurrió a la liquidación del presupuesto 2024 y su baja ejecución para poner en duda la viabilidad y realidad de los números municipales que maneja el gobierno.

"Anuncian mucho y hacen poco. Inflan partidas que quedan sobre papel mojado", criticó, apuntando que el presupuesto es poco ambicioso y que el gobierno nacionalista "perdió la capacidad de liderar Carballo".

El portavoz del BNG Xosé Regueira defendió que los presupuestos eran continuistas porque "tenemos una hoja de ruta". Hizo hincapié en que Carballo es un "concello eminentemente inversor" que está incluso al nivel de ciudades como Ferrol y Santiago. Respecto a las críticas de la oposición sobre la dependencia de los ingresos de otras administraciones, Regueira señaló que esta es la única manera de poder hacer las inversiones, ya que tener una completa autonomía financiera supondría "sangrar a los vecinos con tasas e impuestos".