Carballo y Coristanco solicitan un nuevo obradoiro conjunto

Los concellos de Carballo y Coristanco han vuelto a apostar por la colaboración intermunicipal con la presentación de una solicitud conjunta para poner en marcha el ‘Obradoiro Lubiáns II’, una segunda edición del programa de empleo y formación que ya se desarrolló con éxito en ambos municipios.

La iniciativa da continuidad a un modelo que fue clausurado a mediados del pasado mes de septiembre con una valoración muy positiva, tanto por la elevada implicación del alumnado como por la calidad de los trabajos ejecutados durante su desarrollo.

Dos especialidades

El nuevo proyecto amplía el alcance de la primera edición y plantea la formación de un total de 20 personas desempleadas de Carballo y Coristanco en dos ámbitos con alta demanda laboral. Por un lado, se prevé la capacitación de doce alumnos y alumnas en la especialidad de montaje e instalación de construcciones de madera, que ya fue el eje central del anterior obradoiro.

A esta acción se suma una segunda especialidad orientada a la atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, que permitirá formar a otras ocho personas en un sector con crecientes necesidades de personal cualificado. La propuesta presentada, que deberá ser evaluada y aprobada por la Xunta de Galicia, define también el itinerario práctico del alumnado.

En el caso de la especialidad sociosanitaria, las prácticas profesionales se realizarán en la residencia de Aspaber, en los centros de día de la Xunta en Carballo y A Laracha, así como en la asociación Íntegro, con sede en Cabana. De este modo, el programa busca combinar la formación teórica con una experiencia real en recursos asistenciales del entorno, facilitando la adquisición de competencias directamente vinculadas al mercado laboral.

Por su parte, el alumnado de carpintería y construcciones de madera desarrollará distintas actuaciones de interés público. En Carballo está prevista la renovación de los elementos de carpintería de madera del Horto Municipal, así como la fabricación de mobiliario destinado al mercado municipal. En Coristanco, los trabajos se centrarán en la construcción de elementos de carpintería para la pista multideporte de Santa Marta y en el acondicionamiento del palco de la música de la Praza de Santa Marta, actuaciones que contribuirán a la mejora de espacios de uso comunitario.

Si la solicitud obtiene el visto bueno de la administración autonómica, el ‘Obradoiro Lubiáns II’ se desarrollará entre el 29 de mayo de 2026 y el 28 de febrero de 2027. El centro de formación será el Fórum Carballo, que dispone de un taller de carpintería completamente equipado y de nuevas instalaciones adaptadas para la formación en atención sociosanitaria, lo que permitirá acoger de manera simultánea ambas especialidades. Durante los nueve meses de duración, las personas participantes formalizan un contrato de formación en alternancia, lo que implica la percepción del salario correspondiente al tiempo de trabajo efectivo, combinado con la formación profesional para el empleo vinculada a las tareas que desarrollan.

En cuanto al proceso de selección, la incorporación del alumnado estará precedida por la tramitación de la correspondiente oferta a través de la oficina de empleo de Carballo. Las personas aspirantes deberán estar desempleadas e inscritas en el Servizo Público de Emprego de Galicia, haber cumplido los 18 años y reunir las condiciones exigidas por la normativa del contrato de formación en alternancia.