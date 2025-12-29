El peaje de la autovía entre Carballo y A Coruña no subirá el próximo año y se mantendrán las bonificaciones

Uno de los peajes de la AG-55 Archivo

El peaje de la autovía entre Carballo y A Coruña (AG-55) no experimentará subidas en el año 2026 y se mantendrán las bonificaciones actualmente en vigor para los usuarios habituales. Así lo anunció la Xunta de Galicia tras aprobar este lunes en el Consello da Xunta la renovación del convenio con la concesionaria Autoestradas de Galicia, una medida que también se aplicará a la autopista del Val Miñor (AG-57).

Según informó el Ejecutivo autonómico, la Xunta destinará un presupuesto de 6,3 millones de euros para congelar las tarifas y mantener los descuentos existentes en ambas vías. Esta dotación permitirá compensar a la concesionaria por la diferencia entre las tarifas contractuales y los precios que se aplicarán finalmente a los usuarios, asumiendo con fondos públicos la actualización que correspondería por el IPC.

De este modo, el incremento derivado de la inflación no repercutirá en el importe que pagan los conductores. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, explicó que el objetivo es extender durante 2026 la limitación tarifaria para evitar la subida que resultaría de la aplicación de la normativa contractual vigente. Con esta decisión, las tarifas base para el cálculo de los peajes se mantendrán sin cambios respecto a las actuales, de manera que los cerca de 30.000 usuarios diarios de estas autopistas abonarán las mismas cantidades que en 2025.

La addenda al convenio aprobada por el Consello da Xunta garantiza también la continuidad de las distintas líneas de bonificación impulsadas en los últimos años. Entre ellas se mantiene el descuento por recurrencia, que permite aplicar una rebaja del 25% en el viaje de vuelta y del 50% en la segunda vuelta cuando estas se realicen dentro de las 24 horas posteriores al trayecto de ida. Esta ampliación del plazo, introducida en 2021, beneficia especialmente a las personas que utilizan estas autopistas para desplazarse a su lugar de trabajo o para acceder a servicios públicos.

Asimismo, seguirá en vigor la bonificación específica para familias numerosas, que contempla el descuento del 100% en el viaje de vuelta en las autopistas autonómicas. Estos descuentos son compatibles con otras medidas ya existentes, como la reducción del 50% del importe del peaje en horario nocturno. Desde la Xunta destacan que la congelación de las tarifas y el mantenimiento de las bonificaciones permitirá que estas autopistas continúen situándose entre las más económicas de España.

En términos de ahorro anual, el Ejecutivo autonómico calcula que un usuario habitual de la autopista del Val Miñor puede ahorrar alrededor de 260 euros al año, mientras que en el caso del trayecto entre A Coruña y Carballo el ahorro supera los 390 euros anuales.