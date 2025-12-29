Nuevas plazas para participar en la primera edición del peKecrossfit

El cartel de presentación el peKecrossfit

Tras el éxito registrado durante el período de inscripción de la I PeKecrossfit y a punto de finalizar el tiempo para apuntarse, el Centro Comercial Abierto (CCA) de Carballo ha anunciado la ampliación de nuevas plazas en los turnos destinados al público general.

Dado que algunos turnos se agotaron rápidamente y existían plazas libres en las horas inicialmente destinadas a niños con necesidades de apoyo, se ponen a disposición 60 plazas adicionales, manteniendo el carácter inclusivo de la actividad.

Hasta el 2 de enero se habilitan 15 nuevas plazas para cada uno de los turnos de 12:15, 13:15, 17:15 y 18:30 horas. Los interesados pueden formalizar su inscripción a través de la página web del Concello de Carballo (carballo.gal). El coste de esta iniciativa es de 3€/persona, que se destinan a la asociación Un Paso Más.