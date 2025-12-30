Mi cuenta

Carballo

La Costa da Morte se viste de fiesta y deporte para decir adiós al 2025

Las carreras populares y las fiestas para todas las edades marcan la despedida del año en la comarca

Redacción
30/12/2025 21:06
La actuación del Mago Teto cerró el Nadal Pequespectacular de Carballo ayer | MAR CASAL
La actuación del Mago Teto cerró el Nadal Pequespectacular de Carballo ayer | MAR CASAL
Último día del año y la Costa da Morte se prepara para despedir 2025 por todo lo alto, con fiestas, música y actividades deportivas que llenan de vida los distintos municipios de la zona. 

Antes de que los relojes marquen la medianoche, muchos vecinos y visitantes aprovecharán para participar en las carreras tradicionales, una manera de empezar el día con energía y buena compañía.

En Malpica se celebrará la octava edición de la San Silvestre, una prueba ya clásica en la localidad. Los corredores senior recorrerán 7 kilómetros, mientras que los más pequeños disfrutarán de tramos adaptados de 500 metros. 

La carrera se desarrollará por la mañana, ofreciendo a participantes y público la oportunidad de comenzar la jornada con deporte y diversión, antes de las celebraciones nocturnas. Esta modalidad matinal contrasta con las carreras de Baio y Mazaricos, que tendrán lugar por la tarde. 

La XVI Milla baiense arrancará a las 17.30, con categorías infantil, sénior e incluso canina, para quienes quieran compartir la carrera con sus mascotas. 

En Mazaricos, a partir de las 16.30, se disputará la VIII Carreira do Leite, con cuatro modalidades según la edad de los participantes: xatiños (2017-2021), becerros (2013-2016), xovencas (2009-2012) y vacas. Las distancias van de 500 metros a 4 kilómetros, adaptándose a todos los niveles y edades. A las tres carreras es costumbre ir disfrazado.

Mucha fiesta

No todo es deporte, también hay fiestas por toda la zona para celebrar el cierre del año. En Vimianzo se celebrará la fiesta infantil Peque Disco Mac Mac, con juegos, música y actividades para los más pequeños, y un evento Remember con temazos de las décadas de los 90 y 2000, que se desarrollará de 11.30 a 13.30. 

En Cee, a partir de las 17.00, se llevará a cabo otra fiesta infantil en el Salón de Actos, con música, baile y campanadas ambientadas por CDC.

Por la noche, en Malpica se celebrará un baile de Fin de Año en el Centro Cívico, de 23.45 a 4.00, con la actuación de Trío Rosel.

 En Carballo, la jornada concluirá con el Glowfest con su Fiesta de Fin de Año, en la que actuarán Traffic House, Groove Amigos, Toni Seijas y DVF. 

Ya vienen los Reyes

El comienzo del año hace pensar también en la llegada de los Magos de Oriente, que el próximo lunes recorrerán la Costa da Morte. 

En A Laracha, por ejemplo, llegarán un poco antes, iniciando la ruta por las 13 parroquias el domingo. 

En Malpica estarán el lunes y el martes. Todos tendrán su cabalgata y su recepción correspondiente; en algunos concellos tendrán asignadas varias en el mismo día. En Fisterra también pararán sus carruajes en los centros de mayores

En Camariñas se montarán en el Nuevo Miñones para recorrer por mar la zona. En Cee celebrarán su llegada con fuegos artificiales, que se lanzarán a las 19.15, antes de que dé comienzo la cabalgata. 

Tampoco se olvidarán de pasar por Carballo, Vimianzo o Ponteceso donde también anunciaron su presencia. Todos los niños costeros tendrán la oportunidad de pedir lo que desean por la noche de Reyes, o, en algunos casos, agradecerles lo que les han dejado bajo el árbol. 

Tras la cita con los Reyes de Oriente ya casi se da por concluida la Navidad, aunque en los próximos días aún quedarán muchas actividades.

