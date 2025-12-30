Las críticas de la oposición al presupuesto de Carballo: endeudamiento, baja ejecución y elevada dependencia

El portavoz del PP de Carballo, Rubén Lorenzo, durante el pleno de los presupuestos Mar Casal

El gobierno nacionalista de Carballo volvió a quedarse solo este lunes en la aprobación de los presupuestos municipales de 2026, a los que definió como los “máis ambiciosos” de la historia del municipio y que están llamados a “marcar o futuro de Carballo nos próximos anos”, en palabras del alcalde, Daniel Pérez.

Con su mayoría absoluta el ejecutivo local se bastaba consigo mismo para aprobar las cuentas que ascienden a 37,67 millones de euros y así fue, pero el debate fue extenso. La concejala de Facenda, Belén Lendoiro, presentó los detalles de los presupuestos y defendió que el proyecto a nivel político como unas “cuentas responsables” que “seguen mostrando as fortalezas do Concello de Carballo”. Destacó, asimismo, la “estabilidade e o reforzo na prestación de servizos públicos de calidade, que vén determinado pola capacidade do Concello de xerar recursos propios”.

Lendoiro también apuntó a que no se suben impuestos ni tasas, que se apuesta por seguir siendo un “concello activo que crea oportunidades” y que, pese a ser los más altos de la historia de Carballo se sigue optando por la prudencia. En este sentido, defendió los casi 900.000 euros de crédito que pedirá el Concello para hacer frente a la parte que le corresponde de las obras de los fondos Edil, asegurando que se trata de un préstamo “medido e moi prudente, porque a situación económica do Concello permitiríanos endebedarnos ata os 24 millóns de euros”.

La oposición, como es lógico, no estuvo de acuerdo. Las críticas de PP y PSOE, en dos turnos de intervenciones, se centraron en cuatro ejes: endeudamiento, escasa ejecución y realismo de los números, la dependencia económica de las transferencias de otras administraciones y el desequilibrio en las inversiones.

Endeudamiento

La primera en disparar fue la portavoz del PSOE, Mari Carmen Vila, que anunció la abstención de su grupo, siendo muy crítica con la decisión del gobierno municipal de endeudarse. “Agora mesmo Carballo finalizou a súa autonomía financeira. Volvemos ao endebedamento porque a xestión anterior non foi capaz de xerar o aforro necesario para asumir o 40% dos Edil”, argumentó la socialista.

La portavoz del PSOE Mari Carmen Vila, en un momento del debate presupuestario Mar Casal

Aunque el Concello tiene una capacidad de endeudamiento muy alta, Vila recordó que el consistorio debe más de dos millones de euros a la Diputación, aunque por ellos no paga intereses. Además, se mostró preocupada no por el importe del crédito, sino porque esta es sola una de las tres partes que se incorpora de los fondos Edil y preguntó: “Ata onde nos teremos que endebedar para asumir as outras dous partes do Edil?”.

Para investir once millóns de euros imos endebedar por 900.000 euros Xosé Regueira, portavoz del BNG

Al respecto, el portavoz del PP, Rubén Lorenzo –cuyo grupo votó en contra–, indicó que él no critica que el Concello recurra a un préstamo, pero sí que pese a la capacidad de endeudamiento que tiene sea “pouco ambicioso”.

Frente a las críticas, el portavoz del BNG, Xosé Regueira, defendió el préstamo como “bastante razoable”, sobre todo teniendo en cuenta la cuantía total de inversiones que ayudará a pagar. “Para investir once millóns de euros imos endebedar por 900.000 euros”, subrayó, indicando que es casi “unha cuestión de obrigado cumprimento” para un gobierno asegurar estas inversiones “para o futuro de Carballo que con fondos propios non se poderían facer”.

Ejecución y realismo

La baja ejecución de los presupuestos año tras año fue la crítica más dura de los populares al proyecto y en la que se sostuvieron todas las demás. Lorenzo manifestó que las cuentas presentadas por el gobierno “consolidan un modelo esgotado” en el que se sigue la tendencia de “inflar o gasto”. En este sentido, recurrió a la liquidación del presupuesto de 2024 y a su baja ejecución para poner en duda la viabilidad y realidad de los números municipales que maneja el gobierno. “Dos 19 millóns de euros en investimentos que había en 2024, só executáronse 8. Xusto a metade do que din é o que fan”, sentenció.

Para el popular no se trata de un año “excepcional” y más bien cree que la política presupuestaria del gobierno del BNG sigue un “patrón e unha constante” que es ”anuncian moito e fan pouco. Inflan partidas que quedan sobre papel mollado”. Lorenzo puso varios ejemplos: el centro social de Goiáns que aún no está finalizado, la reforma del Pazo da Cultura que tampoco está terminada –por lo que el Concello perdió la subvención de la Xunta–, o el edificio de entidades sociales “do que leva falando desde 2018”. Por eso, ante unas inversiones reales de 6,3 millones de euros, el concejal popular cuestionó: “Vanse facer as obras? Verémolo”.

Dos 19 millóns de euros en investimentos que había en 2024, só executáronse 8. Xusto a metade do que din é o que fan Rubén Lorenzo, portavoz del PP

La portavoz socialista también criticó que se repitan en los presupuestos obras “ano tras ano” y que la ejecución del presupuesto 2025 “é moi baixa”. Regueira achacó la baja ejecución del presupuesto a las dificultades que todas las administraciones están teniendo para contratar. Señaló la crisis de mano de obra de la construcción, la fluctuación de los precios del mercado, y la saturación de los servicios de contratación. “É algo que non se pode achacar ao Concello, todos temos graves problemas coa contratación”, dijo y definió a Carballo como un “concello eminentemente investidor” que está incluso al nivel de ciudades como Ferrol y Santiago.

Por esta falta de ejecución presupuestaria, los portavoces de la oposición consideran que las cuentas del gobierno nacionalista son poco realistas. Para Vila, el proyecto económico presenta un investimento artificial”, engordado con los fondos europeos, pero que no dependen de fondos municipales.

El alcalde Daniel Pérez y la concejala Belén Lendoiro en el pleno Mar Casal

“Sen a axuda europea, o investimento por habitante caería por baixo de Arteixo ou Oleiros”, indicó la socialista, poniendo sobre la mesa la “debilidade da xestión nos recursos propios”, con previsiones de ingresos que no se cumplen. Lorenzo, acusó al gobierno no de ser un concello inversor, sino “un concello vendedor”. “Poñerán a funcionar toda a súa maquinaria mediática para dicirlle aos carballeses que é un orzamento marabilloso. Verémolo nun ano”, zanjó.

Para Pérez son “palabras grosas” acusar de falsas o infladas las previsiones del gobierno que, recordó, se encargan de hacer los técnicos.

Dependencia

Este debate sobre la ejecución y el realismo de las partidas derivó en otra de las críticas: la alta dependencia que tienen los ingresos de las transferencias de otras administraciones. “Se as axudas fallan ou se atrasan temos un modelo de cidade fracasado”, destacó la edil socialista. El portavoz popular, por su parte, señaló también que las partidas más importantes “están condicionadas por eses fondos” que, recordó “están preconcedidos polo que aínda hai que traballar e xustificalos”.

Se as axudas fallan ou se atrasan temos un modelo de cidade fracasado Mari Carmen Vila, portavoz del PSOE

También apuntó como “perigoso depender desas transferencias para manter servizos esenciais”, por lo que es necesario “unha mellor planificación financeira e fiscal”. Al respecto, Regueira señaló que esta es la única manera de poder hacer las inversiones es a través de las transferencias de otras administraciones, ya que tener una completa autonomía financiera supondría “sangrar aos veciños con taxas e impostos”.

Desequilibrio

También coincidieron PP y PSOE en la escasa inversión que se hace en las parroquias frente al casco urbano. Vila acusó a los nacionalistas de centralizar la inversión y de generar “un Carballo a dúas velocidades”. “Gastan millóns en humanizar o centro pero dedican 98.000 euros ao arranxo de vías nas parroquias”, criticó.

Regueira rechazó esta aseveración, recordando que la mayor parte del POS se invierte en el rural. “Estamos a falar de cantidades de cartos enormes”, argumentó y recordó las obras de saneamiento y abastecimiento, o los centros sociales. “A vila de Carballo –en referencia al centro urbano– nunca estivo ao nivel de investimento que o rural”, explicó. El portavoz nacionalista también defendió que as obras que se harán en el casco urbano serán para toda la población de Carballo, un extremo que rechazó Lorenzo e instó al Regueira a explicar eso en los consellos parroquiais.

El debate presupuestario de más de una hora con el que acaba el año político evidenció una vez más la diferente visión del gobierno y la oposición. Para unos son “un parche e a confirmación de que o goberno municipal perdeu a capacidade de liderar Carballo“, según Lorenzo y para el alcalde “son ambiciosos polo impacto transformador que terán os investimentos”.