Receta | Palometa roja al horno

Palometa roja al horno

Ingredientes:

Una palometa roja.

Tres patatas.

Cuatro dientes de ajo.

Dos guindillas.

Veinte ml de vinagre de sidra.

Aceite de oliva.

Pimienta negra.

Sal.

Perejil.

Elaboración:

Limpiar la palometa y abrirla a la mitad, en lomos y conservando la cabeza. Echa un poco de aceite en una sartén y marca la palometa con la piel hacia arriba durante 3 minutos. Pelar las patatas y cortarlas al estilo panadera para colocarlas después en una fuente de horno y rociarlas con aceite, sal y pimienta. Ahora es el momento de precalentar el horno a 180 grados y colocar la bandeja con las patatas. Dejar hornear durante 15-20 minutos.

Pasado este tiempo, sacar la bandeja y colocar la palometa roja sobre la cama de patatas con la piel hacia abajo. Cocinar durante 15 minutos. Mientras, pela y lamina los ajos y corta la guindilla en aros.

De vuelta en la sartén, añadir cinco cucharadas de aceite y, cuando esté caliente, agregar los ajos y las guindillas cortadas, cocinando a fuego lento. Cuando termine de cocinar, retira la sartén del fuego y añade el vinagre, removiendo bien para integrarlo al sofrito.

Cuando la palometa esté cocinada, retirar del horno y verter el sofrito por encima y decorar con un poco de perejil.