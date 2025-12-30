Última carrera en el mercado carballés antes de Fin de Año: marisco caro y más carne en la cesta

El centollo se vendió a 50 euros el kilo, fue uno de los productos más elegidos MAR CASAL

Última jornada de mercado de Carballo para adquirir los productos de la cena de Fin de Año. Al mediodía de este martes, varias pescaderías ya habían dado por finalizada su jornada, sin apenas marisco ni pescado disponible para la venta. Entre los productos del mar, las almejas y los centollos son los que más protagonismo tienen en estas fechas. “As ameixas e as centolas son o que máis se están encargando”, destaca Rosa Carabel, de Pescadería Antonio.

La almeja es, además, el producto que más ha subido con respecto a la cena de Nochebuena. Entre las distintas variedades, la más cara fue la babosa, a 70 euros el kilo, mientras que la más económica, la japónica o la blanca, se situó en torno a los 30 euros. La más solicitada en los encargos fue la almeja rubia, que se vendió a 45 euros el kilo.

“Este año los precios se dispararon mucho. Pensábamos que la almeja bajaría tras Nochebuena, pero no fue así, incluso subió”, comentan desde Pescadería Carmiña, donde también esperaban un menor número de encargos al tratarse de una fecha en la que tradicionalmente se cena fuera, algo que finalmente no ocurrió. En el mercado el centollo se vendió a 50 euros el kilo (las piezas grandes), mientras que los más pequeños rondaron los 30 euros.

O marisco está a prezos desorbitados, xa non hai nin peixe nin marisco para competir Ángeles Rojo, Pescadería Rojomar

La nécora se situó también en los 50 euros el kilo. Para los bolsillos con mayor poder adquisitivo, el percebe alcanzó los 100 euros, mientras que la cigala llegó a los 110 euros. “O marisco está a prezos desorbitados, xa non hai nin peixe nin marisco para competir. A cousa está parada e a xente está máis na carne; agora comes un churrasquiño e vas ben”, expresa Ángeles Rojo, de Pescadería Rojomar.

Cordero y ternera

Una percepción que se refleja también en las carnicerías, que registraron una mayor afluencia de clientes, aunque muchos continúan combinando productos del mar y de la tierra en la cena de Fin de Año.

En estos establecimientos, uno de los productos más demandados es el cordero, con un precio que roza los 28 euros el kilo, tres euros más que el año pasado. En el resto de carnes, los precios se mantienen dentro de la normalidad.

El cordero fue la carne más cara, 28 euros el kilo, pero también fue de las más demandadas MAR CASAL

La ternera, la segunda carne más cara, presenta una amplia variación según el corte, con una media que oscila entre los 16 euros por un filete y los 21 euros en el caso de la chuleta. Por debajo en precio se sitúa el cerdo, que se mantiene en torno a los 10 euros el kilo. El pollo estándar se mueve entre los 5 y los 10 euros el kilo, mientras que el pollo casero alcanza los 13 euros. Otro de los productos estrella, que requiere encargo previo para garantizar su disponibilidad, es la codorniz, con un precio de 2,5 euros por pieza.

Las fruterías también vivieron una gran afluencia de clientes para adquirir el alimento estrella de la noche de Fin de Año: las uvas. Los precios se mantienen con uvas más comunes en torno a los 5 euros el kilo y opciones de mayor tamaño o sin pepitas que alcanzan los 6,50 euros.