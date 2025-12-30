Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Última carrera en el mercado carballés antes de Fin de Año: marisco caro y más carne en la cesta

Las pescaderías agotan sus productos y las carnicerías registran más afluencia de clientes

Laura Rodríguez
30/12/2025 21:06
El centollo se vendió a 50 euros el quilo, fue uno de los productos más elegidos
El centollo se vendió a 50 euros el kilo, fue uno de los productos más elegidos
MAR CASAL
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

Última jornada de mercado de Carballo para adquirir los productos de la cena de Fin de Año. Al mediodía de este martes, varias pescaderías ya habían dado por finalizada su jornada, sin apenas marisco ni pescado disponible para la venta. Entre los productos del mar, las almejas y los centollos son los que más protagonismo tienen en estas fechas. “As ameixas e as centolas son o que máis se están encargando”, destaca Rosa Carabel, de Pescadería Antonio. 

La almeja es, además, el producto que más ha subido con respecto a la cena de Nochebuena. Entre las distintas variedades, la más cara fue la babosa, a 70 euros el kilo, mientras que la más económica, la japónica o la blanca, se situó en torno a los 30 euros. La más solicitada en los encargos fue la almeja rubia, que se vendió a 45 euros el kilo. 

“Este año los precios se dispararon mucho. Pensábamos que la almeja bajaría tras Nochebuena, pero no fue así, incluso subió”, comentan desde Pescadería Carmiña, donde también esperaban un menor número de encargos al tratarse de una fecha en la que tradicionalmente se cena fuera, algo que finalmente no ocurrió. En el mercado el centollo se vendió a 50 euros el kilo (las piezas grandes), mientras que los más pequeños rondaron los 30 euros. 

O marisco está a prezos desorbitados, xa non hai nin peixe nin marisco para competirÁngeles Rojo, Pescadería Rojomar

La nécora se situó también en los 50 euros el kilo. Para los bolsillos con mayor poder adquisitivo, el percebe alcanzó los 100 euros, mientras que la cigala llegó a los 110 euros. “O marisco está a prezos desorbitados, xa non hai nin peixe nin marisco para competir. A cousa está parada e a xente está máis na carne; agora comes un churrasquiño e vas ben”, expresa Ángeles Rojo, de Pescadería Rojomar. 

Cordero y ternera

Una percepción que se refleja también en las carnicerías, que registraron una mayor afluencia de clientes, aunque muchos continúan combinando productos del mar y de la tierra en la cena de Fin de Año. 

En estos establecimientos, uno de los productos más demandados es el cordero, con un precio que roza los 28 euros el kilo, tres euros más que el año pasado. En el resto de carnes, los precios se mantienen dentro de la normalidad. 

El cordero fue la carne más cara, 28 euros el quilo, pero también fue de las más demandadas
El cordero fue la carne más cara, 28 euros el kilo, pero también fue de las más demandadas
MAR CASAL

La ternera, la segunda carne más cara, presenta una amplia variación según el corte, con una media que oscila entre los 16 euros por un filete y los 21 euros en el caso de la chuleta. Por debajo en precio se sitúa el cerdo, que se mantiene en torno a los 10 euros el kilo. El pollo estándar se mueve entre los 5 y los 10 euros el kilo, mientras que el pollo casero alcanza los 13 euros. Otro de los productos estrella, que requiere encargo previo para garantizar su disponibilidad, es la codorniz, con un precio de 2,5 euros por pieza. 

Las fruterías también vivieron una gran afluencia de clientes para adquirir el alimento estrella de la noche de Fin de Año: las uvas. Los precios se mantienen con uvas más comunes en torno a los 5 euros el kilo y opciones de mayor tamaño o sin pepitas que alcanzan los 6,50 euros. 

Las uvas tambien tuvieron gran demanda.
Las uvas tambien tuvieron gran demanda.
mar casal
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El portavoz del PP de Carballo, Rubén Lorenzo, durante el pleno de los presupuestos

Las críticas de la oposición al presupuesto de Carballo: endeudamiento, baja ejecución y elevada dependencia
A. Pérez Cavolo
El alcalde, Eduardo Parga, y el primer teniente de alcalde, Miguel Fernández Mirás, supervisando los trabajo

Malpica completa la mejora de los accesos a Loroxo y Algadán
Redacción
La actuación del Mago Teto cerró el Nadal Pequespectacular de Carballo ayer | MAR CASAL

La Costa da Morte se viste de fiesta y deporte para decir adiós al 2025
Redacción
Vista de lo que queda de las Torres de Cillobre, una construcción defensiva levantada en el siglo XIV

La Xunta cataloga las Torres de Cillobre de A Laracha como Ben de Interese Cultural
Manuel Froxán Rial