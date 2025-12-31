Mi cuenta

Receta | Guiso de choupa

Redacción
31/12/2025 06:10
Ingredientes:

  • Un kilo de choupa.
  • Cuatro patatas.
  • 200 gramos de guisantes.
  • Tres zanahorias.
  • Pimientos rojo y verde.
  • 50 ml de vino blanco.
  • 150 gramos de tomate triturado.
  • 100 ml de agua.
  • Aceite de oliva. 
  • Pimienta.
  • Sal.

Elaboración:

Limpiamos las choupas y las cortamos en pequeños trozos. Ponemos al fuego una olla con un chorro de aceite y agregamos el ajo picado. Dejar dorar y añadir la cebolla y los pimientos troceados con sal y pimienta y dejar sofreír.

Agregar el vino y dejar evaporar. Agregar el tomate y un pimiento choricero. Después añadimos las zanahorias, la choupa, los guisantes, las patatas y salamos. Incorporamos el agua y dejamos cocinar durante 30 minutos a fuego medio.

Antes de servir, dejamos reposar 5 minutos.

