Finalizadas las obras de las pasarelas de acceso a las playas de Razo y Pedra do Sal

El alcalde recorrió las nuevas pasarelas acompañado de varios ediles Cedida

El Concello de Carballo ha finalizado las obras de renovación de las pasarelas de madera de acceso a las playas de Razo y Pedra do Sal, así como a los puestos de salvamento y socorrismo. El proyecto ha supuesto una inversión total de 111.383,40 euros e incluyó también la renovación de casi cien metros de barandillas y, en el caso de la playa de Razo, de la construcción de un nuevo mirador de 6,5 por 2,5 metros.

El alcalde, Daniel Pérez, realizó un recorrido por las nuevas pasarelas acompañado por los concejales de Servizos, Medio Ambiente, Praias e Protección Civil, Miguel Vales; Planificación e Mobilidade, Juan Seoane; y Deportes, Mocidade e Captación de Recursos Públicos, Daniel Barreiro.

Las nuevas pasarelas han sido instaladas por la empresa Jardinería Arce, tienen entre dos y tres metros de ancho y son de pino tratado en autoclave. En total se han colocado 650 metros de pasarelas. Como novedad, en las dos playas se estrenarán el próximo verano pasarelas accesibles que se pueden enrollar, por lo que son fáciles de instalar y se adaptan al terreno.

De cara al próximo verano también está revisto realizar el acondicionamiento de un nuevo aparcamiento de 5.162 metros cuadrados en Arnados-Razo. El proyecto incluye también el acondicionamiento de las vías circundantes para mejorar el servicio a residentes y visitantes. Todo ello en el marco del Plan especial de protección, para lo cual ya está en marcha el proceso de consecución de los terrenos.

Las obras del Concello coinciden con las que está llevando a cabo el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Demarcación de Costas, con una doble finalidad: frenar la erosión de las dunas y mejorar la calidad ambiental del espacio natural de Razo-Baldaio. Tras las navidades está previsto que comiencen los trabajos de estabilización de las dunas de la playa de Razo, con una inversión de 1,4 millones de euros. El proyecto prevé actuaciones en cuatro puntos del borde litoral según sus necesidades.