La Unidade de Condutas Adictivas de Carballo ya es competencia de la Xunta tras tres décadas de gestión municipal

UCA carballesa D.B.

El último Diario Oficial de Galicia (DOG) de 2025 informó del traspaso desde este 1 de enero de las 13 unidades de drogodependencia gallegas, de titularidad municipal, al Servizo Galego de Saúde (Sergas). Entre ellas figura la Unidade de Condutas Adictivas (UCA) de Carballo, que ya es competencia de la Xunta tras más de tres décadas gestionada por el Concello.

La UCA, inaugurada en noviembre de 1994, se ha integrado así a todos los efectos en la estructura del Sergas. Con el traspaso de este servicio se pone fin a una situación anómala prolongada por más de treinta años ya que, aunque funcionalmente estaba integrada en el área de salud mental de A Coruña, tanto el personal como la gestión administrativa de la unidad carballesa dependían del Concello.

La concejala de Sanidade, Maica Ures, y el alcalde, Daniel Pérez, destacaron el agradecimiento a los trabajadores de la UCA, cuya “implicación e bo facer” han sido claves en su buen funcionamiento, atendiendo a cientos de personas cada año. El regidor, además, indicó que ya dio traslado a la Xunta de la petición para que, aprovechando la prevista ampliación del centro de salud, se tenga en cuenta la incorporación de la UCA dentro del área de salud mental. Por el momento, el servicio seguirá prestándose en las instalaciones municipales del antiguo ambulatorio.

Al asumir las competencias de la UCA de Carballo y de otras doce unidades de drogodependencia gallegas, la Xunta busca “optimizar” la contribución de unas unidades que atendieron a más de 7.100 pacientes en 2024. El acuerdo de traspaso, conforme señala la Xunta, fue fruto de las negociaciones llevadas a cabo por seis representantes de distintos departamentos del Ejecutivo autonómico, tres representantes de la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp) y otros tres de las propias unidades de asistencia.

La Ley 8/2008 de Salud de Galicia, la cual incluye desde 2008 a la salud mental y a la drogodependencia en el sistema público y no como secciones independientes, es uno de los motivos que refleja el DOG para justificar su traspaso.

El personal

Respecto a los trabajadores, el personal funcionario de carrera y el personal laboral fijo, independientemente de si se adscriben a una categoría sanitaria o no sanitaria, “serán objeto de traspaso”. Eso sí, siempre y cuando desenvolviesen su labor en las unidades de asistencia a jornada completa.

El total de plazas traspasadas, según informa la Xunta, es de 95, siendo 25 de ellas vacantes. Respecto a las segundas, han decretado que el personal que se encuentre en un proceso de estabilización permanecerá “hasta la resolución del proceso” y, en el caso de superarlo, se convertirán en funcionarios de carrera del Sergas.

Los trabajadores que se encuentren sustituyendo una baja, por otra parte, permanecerán en su puesto de trabajo hasta que el titular de la plaza se reincorpore o, por el contrario, hasta la finalización del contrato laboral, tal y como ha indicado el Ejecutivo autonómico. La integración de los profesionales en el régimen sanitario autonómico será, en palabras de la Xunta, de “carácter voluntario” y, una vez se produzca, han asegurado que los profesionales mantendrán las mismas condiciones laborales que en las unidades de asistencia de carácter municipal.

