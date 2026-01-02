Mi cuenta

Diario de Ferrol

Carballo

Carballo finaliza la urbanización de la parcela para ampliar el centro de salud

la Xunta ya puede acometer las obras de construcción

Redacción
02/01/2026 18:58
Nueva calle del centro médico
Nueva calle del centro médico
Mar Casal
El Concello de Carballo ya ha finalizado la urbanización de la parcela que acogerá el nuevo Centro Integral de Saúde (CIS), en el marco de la ampliación y mejora del centro de salud. Este era el último paso para que la Xunta pueda iniciar las obras, enmarcadas en la primera fase del Plan de Infraestruturas sanitarias autonómicas.

 El convenio suscrito entre ambas administraciones implica la cesión por parte del Concello al Sergas de los terrenos –una superficie de casi 3.900 metros cuadrados– tanto para el futuro centro médico como de las vías que lo rodean. El Concello ya puso hace un año los terrenos a disposición de la Xunta y el pasado mes de septiembre comenzaba las obras de urbanización de los mismos, que ya están listas, con un presupuesto de 243.759 euros financiados íntegramente por las arcas municipales. 

Los trabajos, realizados por la empresa Gestal y López, incluyeron la apertura de una nueva vía que conecta la rúa Médico Mariño con la avenida do Ambulatorio. El alcalde carballés, Daniel Pérez, acompañado de los ediles de Obras, Luis Lamas, y Mobilidade, Juan Seoane, realizó un recorrido por la nueva vía perimetral. Se trata de una calle de plataforma única para fomentar la movilidad accesible y dispone de todos los servicios urbanísticos: redes de abastecimiento de agua, saneamiento, pluviales, eléctricas de media y baja tensión y telecomunicaciones. El carril de circulación es de hormigón y en las aceras se empleó pavimento de baldosa de terrazo en dos colores. La obra se completa con la señalización horizontal y vertical, la instalación de mobiliario urbano y la jardinería. 

El Concello señala que con esta actuación cumple con el compromiso adquirido en el protocolo de colaboración firmado con la Xunta el 21 de diciembre de 2022. A la Xunta le corresponde elaborar el proyecto, licitarlo y acometer la construcción del inmueble. 

