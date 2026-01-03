El incendio de una vivienda en Cances calcina por completo un cuarto y deja herido a su propietario

Bomberos EC

Un incendio en una vivienda en Carballo (A Coruña), supuestamente provocado, ha calcinado por completo un cuarto y afectado al resto de habitaciones. Su propietario necesitó asistencia médica y fue evacuado, aunque su estado no resistía gravedad.

Según recoge el 112 Galicia, los Bomberos de Carballo, que se encargaron de la extinción del incendio, aseguraron que el fuego había sido provocado. Este fue detectado alrededor de las 23.00 horas de este viernes y se produjo en una vivienda de Cances Grande.

De este modo, los daños ocasionados fueron irreversibles en un cuarto y el resto de la casa se vio afectada por el humo.

De la atención sanitaria se ocupó Urxencias Sanitarias de Galicia-061, mientras que la extinción del incendio estuvo a cargo de los Bomberos de Carballo y voluntarios de Protección Civil. Además, al lugar de los hechos acudió una patrulla de la Policía Local.