Carballo

'Bergantiños, un año a diario' se despide este martes de Reyes con una última mirada a 2025

Recta final de la muestra de Diario de Bergantiños, que puede visitarse en el paseo Desiderio Varela de Carballo

Redacción
05/01/2026 19:18
Unas personas visitando la muestra
Mar Casal
La exposición ‘Bergantiños, un año a diario’, que ha acompañado a vecinos y visitantes de Carballo durante las últimas semanas, se despide junto con las fiestas navideñas. Este martes de Reyes es el último día para visitar la muestra, que desde el 10 de diciembre permanece expuesta en el paseo Desiderio Varela de la capital de Bergantiños, frente a las antiguas escuelas y que ha llamado la atención de los viandantes.

‘Bergantiños, un año a diario’ es un recorrido por los acontecimientos y noticias más destacas del año que acaba de terminar en la Costa da Morte, a través de la pluma y la cámara de los profesionales de ‘Diario de Bergantiños’.

 La exposición consta de cuatro cubos en los que se recorre mes a mes las noticias publicadas por este medio y que más han llamado la atención, tanto en el ámbito político, económico y empresarial como deportivo, social o cultural. Entrados ya en 2026 toca ir dando espacio a los acontecimientos que serán los protagonistas del nuevo año y despedirse de aquellos que marcaron, de una u otra manera, el pasado 2025. 

Visitar esta muestra es una buena forma de recordar los principales temas en grandes titulares e imágenes, publicados todos ellos en las páginas de papel y en la edición digital de Diario de Bergantiños. Además, cada una cuenta con un enlace a la web, para que quien lo desee pueda ampliar la información de su interés tal y como se publicó en su día. 

A través de ‘Bergantiños, un año a diario’, se da el carpetazo a un 2025 en el que este medio ha llevado en imágenes y palabras a sus lectores el sabor del percebe de Corme, las cerezas de Paiosaco o la fabada de Ponteceso; el grito de ‘Lume’ del Asalto al castillo de Vimianzo; el regreso al medievo en Corcubión y Riobó; la mejor moda con el encaje de Camariñas y la mejor olería, la de Buño. También ha transmitido la emoción de las romerías de Os Milagros de Caión, Santo Hadrián y A Barca de Muxía. 

Con esta muestra se reviven los éxitos deportivos como el doble título de la Copa da Costa para el Dumbría o el histórico ascenso del CB Laracha femenino. Se dice adiós de manera definitiva a un año en el que se pudo disfrutar de la última puesta de sol de la Europa continental en Fisterra, el baile y la música de la Carballeira de Zas y todo un 2025 lleno de cultura, con las Cantareiras y el recuerdo para las figuras de Labarta Pose y Alfredo Brañas. La muestra también recoge los éxitos de la empresas de la zona y el crecimiento industrial a través de los polígonos de A Laracha, Cee y Vimianzo.

 Pero también se mira al futuro con proyectos como la circunvalación o la ampliación del parque empresarial carballés. Ha sido un 2025 de protagonismo para las ferias de la comarca, a la vez que se ha seguido de cerca la evolución de las obras en nuestras calles, así como la actividad política y municipal, como los cambios de alcaldía en Carballo –por jubilación– y en Fisterra –por una moción de censura–. 

