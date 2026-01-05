Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Juzgan por amenazas vinculadas a violencia de género el varón detenido en Carballo tras provocar un incendio en su casa

El fuego, en Cances Grande, calcinó una habitación y dejó afectada el resto de la casa

Europa Press
05/01/2026 19:38
Juzgados de Carballo
Juzgados de Carballo
EC
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

El hombre detenido en Carballo (A Coruña) por, supuestamente, haber provocado un incendio en su propia vivienda, que compartía con su pareja, y que lo dejó a él mismo herido, ha sido juzgado, en un juicio rápido, por un delito de amenazas vinculado a violencia de género, según han informado fuentes judiciales.

El fuego, detectado alrededor de las 23.00 horas del pasado viernes en Cances Grandes, calcinó una habitación por completo y dejó afectadas al resto por la presencia de humo.

Asimismo, el propietario y detenido necesitó asistencia médica y fue evacuado, aunque su estado no resistía gravedad. Los hechos se han investigando como un posible caso de violencia de género y, finalmente, ha sido juzgado en un juicio rápido por un delito de amenazas de Viogen.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Los erizos interceptados en la isla de A Estrela | cedida

La Guardia Rural sorprende a unos furtivos e incauta 30 kilos de erizos en Corme
Redacción
Los representantes del grupo Feirauto con el alcalde de Zas | cedida

Feirauto entrega en Zas los regalos de la campaña solidaria ‘Un coche, unha ilusión’
Redacción
Fran Gómez, junto a Esther Merino y Miguel Puertas, en Arabia Saudí | Antonin Vincen

Fran Gómez afronta la tercera etapa del Dakar desde la séptima posición
Redacción
Simón Lamas en el partido Bergantiños-Sámano | raúl López

La imprecisión vuelve a castigar al Bergantiños
Laura Rodríguez