Carballo

Carballo impulsa la creación de un mapa estratégico de ruido

El Concello tiene en marcha la licitación de un nuevo contrato de gestión de la contaminación acústica municipal

A. Pérez Cavolo
08/01/2026 23:55
Zona de las atracciones de las fiestas de San Xoán de Carballo
Zona de las atracciones de las fiestas de San Xoán de Carballo
Archivo
El Concello de Carballo acaba de sacar a licitación un contrato de servicios para la gestión, control y seguimiento de la contaminación acústica en el municipio, un procedimiento que refuerza la aplicación de la ordenanza municipal contra el ruido en vigor desde 2020 y que incorpora, como uno de sus elementos clave, la elaboración del mapa estratégico de ruido. 

Así se recoge en los pliegos y en la memoria justificativa del expediente en licitación por importe de más de 58.300 euros (por cuatro años de contrato), que fundamentan la necesidad de seguir contando con asistencia técnica especializada para abordar de forma integral un problema con impacto directo en la salud pública y la calidad de vida de la ciudadanía. 

El contrato de servicio de consultoría tiene como objeto mantener la prestación de apoyo técnico continuado al Concello en materia de control acústico, incluyendo la realización de mediciones sonoras, la elaboración de informes técnicos, el asesoramiento en expedientes administrativos y sancionadores y la planificación de campañas específicas de control. 

Dentro de este marco de actuación, la memoria justificativa destaca expresamente la necesidad de impulsar la creación del mapa estratégico de ruido del municipio como herramienta fundamental para diagnosticar la situación acústica de Carballo y orientar futuras medidas correctoras. La documentación del expediente señala que el ruido ambiental constituye una de las principales fuentes de conflicto en el ámbito urbano, tanto por las molestias que genera en la población como por sus posibles efectos sobre la salud, especialmente en relación con el descanso, el estrés y la convivencia vecinal. 

En este contexto, el Concello considera imprescindible disponer de datos objetivos, actualizados y técnicamente contrastados que permitan evaluar los niveles sonoros reales y su distribución en el territorio. El mapa estratégico de ruido se concibe, según la memoria, como un instrumento técnico que permitirá identificar las principales fuentes emisoras, las zonas más afectadas y los colectivos potencialmente expuestos, facilitando así una gestión más eficaz y planificada de la contaminación acústica. 

Su elaboración se integrará en el conjunto de prestaciones del contrato, que contempla tanto el trabajo de campo necesario para la obtención de datos como su análisis y representación cartográfica conforme a la normativa vigente. El pliego técnico establece también la realización de un estudio acústico de la zona con alta concentración de establecimientos de ocio nocturno, con el objetivo de “avaliar a súa posible declaración como zona acústicamente saturada, conforme á normativa aplicable”. 

La nueva contratación de una empresa especializada, al igual que sucedió en 2020, permitirá garantizar la calidad técnica de las mediciones, la homogeneidad de los criterios aplicados y la independencia de los informes emitidos, además de ofrecer una respuesta ágil a las quejas ciudadanas y a las actuaciones de inspección. El contrato dará soporte, asimismo, a la Policía Local y a los servicios municipales en intervenciones relacionadas con actividades, eventos, establecimientos o focos concretos de emisión sonora, aportando informes técnicos que respalden la adopción de medidas administrativas. 

La memoria subraya que disponer de este respaldo técnico resulta esencial para asegurar la correcta aplicación de la ordenanza y evitar situaciones de indefensión o inseguridad jurídica. Esta licitación se enmarca en una línea de trabajo iniciada en 2020, cuando el Concello aprobó la ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica y recurrió a una contratación similar para su puesta en marcha. Aquella experiencia permitió establecer un marco normativo específico y sentar las bases de una política municipal más activa en la gestión del ruido, que ahora se pretende consolidar mediante un servicio estructurado y de mayor alcance. 

El crecimiento urbano del municipio, el aumento del tráfico rodado, la concentración de actividades económicas y de ocio y la celebración periódica de eventos hacen necesario, según la memoria justificativa, pasar de actuaciones puntuales a una estrategia de control continuado. En este sentido, el contrato permitirá no solo actuar ante problemas concretos, sino también anticiparlos mediante el análisis global que ofrecerá el mapa estratégico de ruido.

