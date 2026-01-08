Carballo recogió el año pasado 15.635 kilos de aceite en los 34 contenedores específicos para ello

Depósito en la calle Ponte Cedida

Carballo recogió durante 2025 un total de 15.635 kilos de aceite de cocina usado en los 34 contenedores específicos para ello distribuidos por el municipio. Esta cifra supera en 1.237 kilos a la de 2024, según informó este jueves el Concello en base a los datos facilitados por el gestor que presta el servicio.

El residuo recogido ha permitido evitar la contaminación de 17.198.500 litros de agua, además de generar un ahorro de emisiones de 46,9 toneladas de CO2.

Actualmente Carballo cuenta con 34 puntos de recogida en la calle de distintos barrios urbanos y en varias parroquias. Los contenedores más usados son los situados en las inmediaciones de los supermercados y de la plaza de abastos, si bien el Concello destaca que cada vez tienen más uso los situados en las parroquias. Como ejemplo pone el depósito situado en la Feira de Verdillo, donde se recogieron 675 kilos.

Este servicio de recogida fue puesto en funcionamiento en agosto de 2018 y desde entonces la media mensual supera los mil kilos. Este servicio va dirigido a los hogares, ya que para los grandes productores ya hay un servicio específico. Las familias deben depositar el aceite usado en botellas de plástico reutilizadas y cerradas. Para facilitar el depósito en las botellas, el Concello ofrece embudos adaptables que pueden solicitarse, gratuitamente y hasta fin de existencias, en la casa consistorial.