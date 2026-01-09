El establecimiento carballés 'A De pako’ se despide con una sesión vermú

Trío de mujeres que se vino encargando del establecimiento ‘A de Pako’ EC

El mítico restaurante carballés ‘A de Pako’, emplazado en la céntrica calle Coruña, cierra este sábado sus puertas, y como homenaje a los clientes, vecinos y amigos programa una sesión de música y baile con comienzo previsto para las 13.30 horas.

La animación correrá a cargo de Ángel Sevilla, Laura Añón y Compota.

La empresa familiar ofrecerá también un amplio refrigerio de pinchos.

A de Pako cuenta con tres décadas de vida vinculados a la hostelería carballesa, los últimos 14 años en el actual emplazamiento de la calle Coruña y, los 16 anteriores en el restaurante Bergantiños de la calle Camino Novo.

El negocio estuvo capitaneado durante años por Paco Varela hasta su reciente defunción, con la ayuda de su esposa Ana María Fernández Varela y de su hijas Raquel y Tatiana.

Una de las señas de identidad del local fue siempre la destacada calidad del producto local, ya fuesen carnes, pescados, mariscos o cocidos, entre otros.

Tras este cierre, la familia no descarta volver, para lo que estudian un nuevo proyecto de cercanía.