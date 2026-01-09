Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

El establecimiento carballés 'A De pako’ se despide con una sesión vermú

La animación musical correrá a cargo de Ángel Sevilla, Laura Añón y Compota

Redacción
09/01/2026 21:28
Trío de mujeres que se vino encargando del establecimiento ‘A de Pako’
Trío de mujeres que se vino encargando del establecimiento ‘A de Pako’
EC
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El mítico restaurante carballés ‘A de Pako’, emplazado en la céntrica calle Coruña, cierra este sábado sus puertas, y como homenaje a los clientes, vecinos y amigos programa una sesión de música y baile con comienzo previsto para las 13.30 horas. 

La animación correrá a cargo de Ángel Sevilla, Laura Añón y Compota.

La empresa familiar ofrecerá también un amplio refrigerio de pinchos.

A de Pako cuenta con tres décadas de vida vinculados a la hostelería carballesa, los últimos 14 años en el actual emplazamiento de la calle Coruña y, los 16 anteriores en el restaurante Bergantiños de la calle Camino Novo. 

El negocio estuvo capitaneado durante años por Paco Varela hasta su reciente defunción, con la ayuda de su esposa Ana María Fernández Varela y de su hijas Raquel y Tatiana. 

Una de las señas de identidad del local fue siempre la destacada calidad del producto local, ya fuesen carnes, pescados, mariscos o cocidos, entre otros. 

Tras este cierre, la familia no descarta volver, para lo que estudian un nuevo proyecto de cercanía.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Audiencia Provincial

Juzgan a una vecina de Carballo por mantener relaciones sexuales delante de su hija pequeña
EP
Juan Villar, durante su intervención en la sesión en Nordés Empresarial

Los empresarios gallegos debaten sobre cómo les afecta el conflictivo panorama internacional
Redacción
En el choque de la primera vuelta se impusieron los canarios por 30-32

El Xiria juega en la siempre difícil pista del Balonmano Lanzarote
Manuel Froxán Rial
Carlos Varela, uno de los baluartes de Basket Xiria, en el partido del pasado miércoles ante Estudiantes de Lugo

Basket Xiria cierra la primera vuelta en casa ante el Baloncesto Reino de León
Manuel Froxán Rial