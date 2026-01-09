José Miguel Veiga y Vanesa Cabeza Barca, ganadores del premio de la Globoteca del CCA de Carballo

El sorteo contó con la presencia de representantes del Concello de Carballo y de la empresa patrocinadora, Construcciones Vázquez y Reino Mar Casal

El malpicán José Miguel Veiga Garrido y la carballesa Vanesa Cabeza Barca fueron los ganadores del premio de la Globoteca del CCA, valorado en 7.300 euros.

Los afortunados recibirán cada uno un talonario de 73 cheques nominativos, con un valor de 50 euros cada uno de ellos, para gastar en los comercios participantes en la campaña de Navidad en un plazo máximo de seis meses (hasta el 9 de julio).

El sorteo fue retransmitido en directo por el Instagram del CCA de Carballo y contó con la presencia del alcalde de Carballo, Daniel Pérez; el concejal de Promoción Económica y Turismo, Xosé Regueira; el responsable de Ferias y Mercados, Ramón Varela; un representante de la empresa Vázquez y Reino; y dirigentes del CCA liderados por su presidenta, Silvana Rama.

Los boletos ganadores se eligieron entre un total de más de 95.000.