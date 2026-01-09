Mi cuenta

Diario de Ferrol

Carballo

José Miguel Veiga y Vanesa Cabeza Barca, ganadores del premio de la Globoteca del CCA de Carballo

Cada una de las personas afortunadas recibirá un talonario de 73 cheques nominativos por valor de 50 euros cada uno para gastar en un plazo máximo de seis meses

Redacción
09/01/2026 21:33
El sorteo contó con la presencia de representantes del Concello de Carballo y de la empresa patrocinadora, Construcciones Vázquez y Reino
Mar Casal
El malpicán José Miguel Veiga Garrido y la carballesa Vanesa Cabeza Barca fueron los ganadores del premio de la Globoteca del CCA, valorado en 7.300 euros. 

Los afortunados recibirán cada uno un talonario de 73 cheques nominativos, con un valor de 50 euros cada uno de ellos, para gastar en los comercios participantes en la campaña de Navidad en un plazo máximo de seis meses (hasta el 9 de julio). 

El sorteo fue retransmitido en directo por el Instagram del CCA de Carballo y contó con la presencia del alcalde de Carballo, Daniel Pérez; el concejal de Promoción Económica y Turismo, Xosé Regueira; el responsable de Ferias y Mercados, Ramón Varela; un representante de la empresa Vázquez y Reino; y dirigentes del CCA liderados por su presidenta, Silvana Rama. 

Los boletos ganadores se eligieron entre un total de más de 95.000. 

