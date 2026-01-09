Tramitadas 45 solicitudes de viviendas de uso turístico en Carballo tras el registro obligatorio

Desde mediados de 2025, todas las viviendas de uso turístico (VUT) deben estar inscritas en un registro para poder aparecer en plataformas y operar legalmente.

Este requisito legal disparó las solicitudes en toda Galicia, donde se calculaba que más del 70 % de las VUT no estaban formalmente registradas.

También entró en vigor la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, que establece la obligatoriedad de contar con el permiso expreso de la comunidad de propietarios para destinar una vivienda a uso turístico en edificios con comunidad de vecinos.

Estos dos cambios normativos impulsaron las solicitudes de actividad en el último semestre del año. En Carballo se presentaron 45 solicitudes para otras tantas viviendas de uso turístico, situadas principalmente en la zona urbana y en las parroquias del litoral.

Pero la actividad del sector turístico va más allá, también se tramitó un proyecto de ampliación de un campamento turístico en Cambrelle y otro para la construcción de un complejo de cabañas en Casanova.

Durante todo el año pasado se realizaron 95 comunicaciones previas de inicio de actividad empresarial, la segunda cifra más alta de los últimos catorce años.