‘A de Pako’ cierra sus puertas con las muestras de cariño de los carballeses

La familia que hizo posible el éxito de A de Pako Raúl López Molina

El restaurante ‘A de Pako’ de Carballo cerró este sábado sus puertas tras 14 años. Fue una despedida llena de cariño, en la que los carballeses se volcaron desde el viernes abarrotando el local tanto al mediodía como en la cena, ya que nadie quiso perderse la oportunidad de disfrutar de los últimos platos que salieron de la cocina de Ana María Fernández, ni del servicio liderado por sus hijas Tatiana y Raquel.

Quienes no consiguieron mesa en el restaurante, no dudaron en picar algo en el propio bar, o pedirse una o varias cañas para disfrutar del buen ambiente que siempre reinó en el veterano local de la calle Coruña. Después de una noche de mucho trabajo, la de este sábado fue la última romería, llena de música y de la alegría que siempre caracterizó a su fundador Paco Varela (fallecido a finales de 2024), al que muchos recordaron estos días con cariño, y desearon un futuro exitoso a su familia en esta nueva etapa.