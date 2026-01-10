Mi cuenta

Carballo

‘A de Pako’ cierra sus puertas con las muestras de cariño de los carballeses

Este sábado el veterano establecimiento de la calle Coruña se despidió con música y tapas

A. Pérez Cavolo
10/01/2026 23:23
La familia que hizo posible el éxito de A de Pako
La familia que hizo posible el éxito de A de Pako
Raúl López Molina
El restaurante ‘A de Pako’ de Carballo cerró este sábado sus puertas tras 14 años. Fue una despedida llena de cariño, en la que los carballeses se volcaron desde el viernes abarrotando el local tanto al mediodía como en la cena, ya que nadie quiso perderse la oportunidad de disfrutar de los últimos platos que salieron de la cocina de Ana María Fernández, ni del servicio liderado por sus hijas Tatiana y Raquel

Galería

'A de Pako' se despide a lo grande

Un brindis para recordar los buenos momentosVer más imágenes

Quienes no consiguieron mesa en el restaurante, no dudaron en picar algo en el propio bar, o pedirse una o varias cañas para disfrutar del buen ambiente que siempre reinó en el veterano local de la calle Coruña. Después de una noche de mucho trabajo, la de este sábado fue la última romería, llena de música y de la alegría que siempre caracterizó a su fundador Paco Varela (fallecido a finales de 2024), al que muchos recordaron estos días con cariño, y desearon un futuro exitoso a su familia en esta nueva etapa.

