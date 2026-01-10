Carballo retoma los cursos básicos de poda con tres citas en febrero

Uno de los cursos celebrados el pasado año en Carballo Archivo

El Concello de Carballo y el centro especial de empleo Dixardín recuperan por quinto año los cursos básicos de poda e injertos, una actividad de gran demanda que se celebra en la época idónea para el cuidado de las plantaciones domésticas.

Las sesiones tendrán lugar el 7 de febrero en Oza, el 14 en Sofán y el 21 en Carballo, en horario de 10 a 13 horas. Las plazas son limitadas y se adjudicarán por orden de solicitud. La inscripción se realizará a través del formulario disponible en la web municipal, con plazo abierto desde mañana hasta completar aforo, con preferencia para personas empadronadas en Carballo. La iniciativa se enmarca en el programa ‘Catro estacións’.