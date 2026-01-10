Juzgan a una vecina de Carballo por mantener relaciones sexuales delante de su hija pequeña

Audiencia Provincial Germán Barreiros

La Audiencia Provincial de A Coruña celebrará el día 15 un juicio por exhibicionismo contra una mujer por, según sostiene Fiscalía, mantener relaciones sexuales con un hombre en presencia de su hija menor, que no superaba los dos años de edad.

En su escrito de calificación, el Ministerio Público señala que la acusada, que convivía en su domicilio de Carballo con sus dos hijos menores, entre los años 2021 y 2022, mantuvo relaciones sexuales con un hombre en presencia de la menor, que estaba sentada en la cama y que tenía entre uno y dos años.

En enero de 2024, se acordó, con medida cautelar, la atribución exclusiva del ejercicio de la patria potestad de los menores a su padre, así como la guardia y custodia de los mismos.

En febrero, Fiscalía presentó denuncia en relación a unos hechos que considera un delito de exhibicionismo y solicita para la mujer una pena de un año de cárcel, así como prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de los menores y de comunicarse con ellos por un tiempo de cinco años.