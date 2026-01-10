Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Juzgan a una vecina de Carballo por mantener relaciones sexuales delante de su hija pequeña

Ep
10/01/2026 12:09
Audiencia Provincial
Audiencia Provincial
Germán Barreiros
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

La Audiencia Provincial de A Coruña celebrará el día 15 un juicio por exhibicionismo contra una mujer por, según sostiene Fiscalía, mantener relaciones sexuales con un hombre en presencia de su hija menor, que no superaba los dos años de edad.

En su escrito de calificación, el Ministerio Público señala que la acusada, que convivía en su domicilio de Carballo con sus dos hijos menores, entre los años 2021 y 2022, mantuvo relaciones sexuales con un hombre en presencia de la menor, que estaba sentada en la cama y que tenía entre uno y dos años.

En enero de 2024, se acordó, con medida cautelar, la atribución exclusiva del ejercicio de la patria potestad de los menores a su padre, así como la guardia y custodia de los mismos.

En febrero, Fiscalía presentó denuncia en relación a unos hechos que considera un delito de exhibicionismo y solicita para la mujer una pena de un año de cárcel, así como prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de los menores y de comunicarse con ellos por un tiempo de cinco años.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Juan Villar, durante su intervención en la sesión en Nordés Empresarial

Los empresarios gallegos debaten sobre cómo les afecta el conflictivo panorama internacional
Redacción
En el choque de la primera vuelta se impusieron los canarios por 30-32

El Xiria juega en la siempre difícil pista del Balonmano Lanzarote
Manuel Froxán Rial
Carlos Varela, uno de los baluartes de Basket Xiria, en el partido del pasado miércoles ante Estudiantes de Lugo

Basket Xiria cierra la primera vuelta en casa ante el Baloncesto Reino de León
Manuel Froxán Rial
Fran Gómez junto al alcalde de Carballo, Daniel Pérez (i.) y el edil de Deportes, Daniel Barreiro

Fran Gómez Pallas vuelve a imponerse en otra de las etapas del Dakar Rally 2026
Manuel Froxán Rial