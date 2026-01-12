Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Carballo invertirá casi 62.000 euros en mejorar el campo de fútbol de Verdillo

El Concello tiene en marcha la licitación de las obras destinadas a poner fin al deterioro de las instalaciones

A. Pérez Cavolo
12/01/2026 23:52
Campo de fútbol municipal de Verdillo
Campo de fútbol municipal de Verdillo
Cedida
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

El Concello de Carballo ha sacado a licitación el proyecto de mejora integral de las instalaciones del campo de fútbol de As Pedreiras, en la parroquia de Verdillo, una actuación que busca poner fin al acusado deterioro que presentan actualmente estas infraestructuras deportivas municipales. 

Según recoge el documento técnico, el mal estado del campo y de sus edificaciones anexas, especialmente en la zona de vestuarios, ha generado reiteradas quejas por parte de los organizadores de competiciones y de las personas usuarias de la instalación. 

Las patologías más graves se concentran en problemas de humedades persistentes y presencia de moho, provocados por el deterioro de la cubierta, que permite filtraciones de agua al interior del edificio. A ello se suma el envejecimiento de las instalaciones de alumbrado y diversas deficiencias estructurales y funcionales que hacen necesaria una actuación en profundidad. La memoria divide las obras en varias actuaciones diferenciadas. 

La actual pista de atletismo del barrio de O Chorís de Carballo

O Chorís contará en 2026 con más equipamientos para practicar atletismo

Más información

En primer lugar, se ejecutará una nueva solera de hormigón en el espacio cubierto existente entre las gradas y la taquilla, con el objetivo de ampliar la capacidad de uso y facilitar el acceso, contemplándose incluso la posibilidad de incorporar una rampa. En las gradas, se mejorarán los accesos mediante la creación de nuevas escaleras, la instalación de barandillas y elementos de protección en los extremos, y la colocación de vallados metálicos para evitar caídas. 

Asimismo, se actuará sobre la estructura metálica de la cubierta, muy afectada por el óxido y el paso del tiempo, procediendo a su limpieza y posterior pintado, al igual que los paramentos y soleras, con acabados en tonos claros. Una parte esencial del proyecto se centra en la zona de vestuarios y áreas anexas. Se limpiarán las fachadas y paredes interiores con agua a presión y se aplicará pintura específica antimoho. 

Las actuales cubiertas de fibrocemento y chapa serán sustituidas por panel sándwich con aislamiento térmico, eliminando así las filtraciones. También se retranquearán las vallas del terreno de juego un metro hacia el exterior, se dotará a los vestuarios de nuevos bancos con perchas y se instalarán cepillos limpiabotas para mejorar la funcionalidad del espacio. El proyecto incluye además la colocación de redes parabalones en el linde este del campo, con postes de seis metros de altura, así como un amplio paquete de actuaciones complementarias. 

Sistema de iluminación

Entre ellas destaca la renovación completa del sistema de iluminación, sustituyendo los antiguos focos de tungsteno por 14 proyectores LED de bajo consumo, lo que permitirá un notable ahorro energético y una reducción de las emisiones de dióxido de carbono. También se sustituirá un poste de iluminación en mal estado, se sanearán las porterías, se renovarán las redes, se adecentará la instalación eléctrica general y se cambiará la puerta trasera de acceso, actualmente inoperativa. Asimismo, se adecuará el aseo femenino para cumplir con la normativa vigente en materia de accesibilidad. 

Plano de la futura ciudad deportiva de A Lagoa | raúl

La ciudad deportiva de Carballo incluirá campo de fútbol, polideportivo y pista de atletismo

Más información

El proyecto fue aprobado inicialmente en diciembre de 2024, aunque posteriormente tuvo que ser modificado a raíz de los requerimientos de Augas de Galicia, al afectar parte de las actuaciones al dominio público hidráulico del río Bardoso. Tras la adaptación del proyecto y la supresión o modificación de las intervenciones en zona de afección, el modificado fue autorizado en junio de 2025. 

El presupuesto base de licitación se mantiene en 61.412,72 euros y la actuación permitirá mejorar de forma notable unas instalaciones deportivas clave para la parroquia de Verdillo, garantizando su conservación, seguridad y uso adecuado en los próximos años. El plazo de presentación de ofertas pueden presentarse hasta finales de este mes.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

IMG_6664

Club Marítimo Carrumeiro de Corcubión abre su programa de vela infantil con 20 plazas
Redacción
Los niños viendo la película navideña| cedidas

El ‘Durmindo entre contos’ de Coristanco ofrece una noche mágica para los más pequeños
Redacción
Entroido Cee (34)

El calendario cultural de Cee arranca hoy con la exposición del XIX Premio Jesús Nuñez
Redacción
Simón Lamas en el partido ante el Real Ávila en As Eiroas del pasado domingo | RAÚL LÓPEZ

Simón Lamas: “Estoy orgulloso del nivel de adaptación del equipo porque no fue nada fácil”
Laura Rodríguez