Carballo invertirá casi 62.000 euros en mejorar el campo de fútbol de Verdillo

El Concello de Carballo ha sacado a licitación el proyecto de mejora integral de las instalaciones del campo de fútbol de As Pedreiras, en la parroquia de Verdillo, una actuación que busca poner fin al acusado deterioro que presentan actualmente estas infraestructuras deportivas municipales.

Según recoge el documento técnico, el mal estado del campo y de sus edificaciones anexas, especialmente en la zona de vestuarios, ha generado reiteradas quejas por parte de los organizadores de competiciones y de las personas usuarias de la instalación.

Las patologías más graves se concentran en problemas de humedades persistentes y presencia de moho, provocados por el deterioro de la cubierta, que permite filtraciones de agua al interior del edificio. A ello se suma el envejecimiento de las instalaciones de alumbrado y diversas deficiencias estructurales y funcionales que hacen necesaria una actuación en profundidad. La memoria divide las obras en varias actuaciones diferenciadas.

En primer lugar, se ejecutará una nueva solera de hormigón en el espacio cubierto existente entre las gradas y la taquilla, con el objetivo de ampliar la capacidad de uso y facilitar el acceso, contemplándose incluso la posibilidad de incorporar una rampa. En las gradas, se mejorarán los accesos mediante la creación de nuevas escaleras, la instalación de barandillas y elementos de protección en los extremos, y la colocación de vallados metálicos para evitar caídas.

Asimismo, se actuará sobre la estructura metálica de la cubierta, muy afectada por el óxido y el paso del tiempo, procediendo a su limpieza y posterior pintado, al igual que los paramentos y soleras, con acabados en tonos claros. Una parte esencial del proyecto se centra en la zona de vestuarios y áreas anexas. Se limpiarán las fachadas y paredes interiores con agua a presión y se aplicará pintura específica antimoho.

Las actuales cubiertas de fibrocemento y chapa serán sustituidas por panel sándwich con aislamiento térmico, eliminando así las filtraciones. También se retranquearán las vallas del terreno de juego un metro hacia el exterior, se dotará a los vestuarios de nuevos bancos con perchas y se instalarán cepillos limpiabotas para mejorar la funcionalidad del espacio. El proyecto incluye además la colocación de redes parabalones en el linde este del campo, con postes de seis metros de altura, así como un amplio paquete de actuaciones complementarias.

Sistema de iluminación

Entre ellas destaca la renovación completa del sistema de iluminación, sustituyendo los antiguos focos de tungsteno por 14 proyectores LED de bajo consumo, lo que permitirá un notable ahorro energético y una reducción de las emisiones de dióxido de carbono. También se sustituirá un poste de iluminación en mal estado, se sanearán las porterías, se renovarán las redes, se adecentará la instalación eléctrica general y se cambiará la puerta trasera de acceso, actualmente inoperativa. Asimismo, se adecuará el aseo femenino para cumplir con la normativa vigente en materia de accesibilidad.

El proyecto fue aprobado inicialmente en diciembre de 2024, aunque posteriormente tuvo que ser modificado a raíz de los requerimientos de Augas de Galicia, al afectar parte de las actuaciones al dominio público hidráulico del río Bardoso. Tras la adaptación del proyecto y la supresión o modificación de las intervenciones en zona de afección, el modificado fue autorizado en junio de 2025.

El presupuesto base de licitación se mantiene en 61.412,72 euros y la actuación permitirá mejorar de forma notable unas instalaciones deportivas clave para la parroquia de Verdillo, garantizando su conservación, seguridad y uso adecuado en los próximos años. El plazo de presentación de ofertas pueden presentarse hasta finales de este mes.