Un vehículo se empotra contra un árbol derribado por el viento en el lugar de Feixe, en Noicela

El coche implicado quedó con el frontal destrozado Cedida

El temporal de lluvia y viento provocó un accidente de tráfico en el lugar de Feixe, perteneciente a la parroquia carballesa de Noicela.

El percance ocurrió en la jornada del lunes en las inmediaciones de la carretera que conduce a la playa de Baldaio, en el entorno del vial que comunica Carballo con Caión.

El turismo implicado resultó con su parte frontal completamente destrozada a consecuencia del impacto.

Al lugar de los hechos se desplazó una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico.

Durante la noche del domingo y a lo largo de toda la jornada del lunes las ráfagas de viento en lugares de la Costa da Morte como Vimianzo alcanzaron los 138 kilómetros por hora y en Camariñas superaron los 101 kilómetros.