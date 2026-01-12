Carballo
Un vehículo se empotra contra un árbol derribado por el viento en el lugar de Feixe, en Noicela
El turismo acabó con su parte frontal completamente destrozada
El temporal de lluvia y viento provocó un accidente de tráfico en el lugar de Feixe, perteneciente a la parroquia carballesa de Noicela.
El percance ocurrió en la jornada del lunes en las inmediaciones de la carretera que conduce a la playa de Baldaio, en el entorno del vial que comunica Carballo con Caión.
El turismo implicado resultó con su parte frontal completamente destrozada a consecuencia del impacto.
Al lugar de los hechos se desplazó una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico.
Durante la noche del domingo y a lo largo de toda la jornada del lunes las ráfagas de viento en lugares de la Costa da Morte como Vimianzo alcanzaron los 138 kilómetros por hora y en Camariñas superaron los 101 kilómetros.