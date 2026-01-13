Razo desplaza al centro como la zona de Carballo con las rentas más altas

Una de las nuevas viviendas que están construyendo en Razo Mar Casal

Los hogares ubicados en la parroquia de Razo y en el barrio de A Cristina son los que tienen las rentas más altas de Carballo. Según los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística en el Atlas de Distribución de renta de los Hogares, correspondientes a 2023, la renta media de las familias que residen en la parroquia del litoral carballés es de 39.687 euros, en tanto que los residentes en la zona ubicada entre la calle Fomento y la Avenida da Cristina y entre la calle Poniente y el paseo del río Anllóns tienen unos ingresos medios de hasta los 39.520 euros anuales.

Es destacable que con respecto a 2022, Razo desplazó a los residentes del centro carballés como los que más renta tienen del municipio. De hecho, en esta parroquia en la que habitualmente hay segundas residencias, la renta media de los hogares subió en más de tres mil euros (un 8,7%), mientras que en A Cristina, los ingresos medios de las familias se incrementaron en un 5,4%, lo que representa unos dos mil euros más.

Menos subió la renta de los hogares ubicados en las calles que rodean la Praza do Concello (Colón, Desiderio Varela, Concepción Arenal, Valle Inclán, Horreo, Coruña y Amigo Lera y Rosalía de Castro), que es de 38.974 euros anuales, un 5% más que el año anterior, lo que se traduce en unos 1.800 euros más. En el resto de los barrios aledaños al centro, la renta de los hogares es entre un 17 y un 33% inferior a la de las zonas más pudientes.

Así, a los poco más de 39.500 euros de renta media que registran las zonas más céntricas , le siguen los barrios de A Lagoa (33.708 euros de media), As Flores (33.293 euros); O Chorís (33.285 euros); Baños Vellos y O Hospital (32.308 euros) y A Graña (incluido O Sisto), con 32.261 euros. En el barrio del Ambulatorio, los ingresos medios de las familias ascienden a 31.579 euros, mientras que en San Martiño son de 30.512 euros al año y en A Milagrosa bajan hasta los 29.720 euros anuales.

Los hogares carballeses con las rentas medias más bajas de todo el municipio están al sur del casco urbano. En todo el ámbito que va desde A Revolta hasta As Labradas (incluidos A Brea, A Grela, O Monte, Ponte Rosende y Os Loureiros) los ingresos medios de las familias ascienden a los 27.824 euros. Fuera de la zona urbana, la renta de los hogares en el rural carballés es más o menos similar, aunque se evidencia una brecha importante entre el litoral carballés y las parroquias del interior.

Mientras que en parroquias como Entrecruces, Ardaña o Sofán la renta media de los hogares oscila entre los 31.672 y los 32.299 euros, en la costa los ingresos familiares suben hasta los 39.687 euros de de Razo, 36.028 en Rebordelos y 33.075 en Lema. En medio de estos dos extremos están las parroquias que rodean el casco urbano, como Bértoa (36.042 euros), Verdillo (32.941 euros), Goiáns (32.762) u Oza (36.258). En el rural carballés los hogares con las rentas más bajas están en Sísamo, con 29.163 euros de media.

Comparado con otros municipios similares en número de habitantes, las rentas más altas de Carballo están lejos. Por ejemplo, los ingresos medios anuales máximos de algunas zonas de Arteixo son diez mil euros superiores a los carballeses (49.855 euros), mientras que en Culleredo superan los 50.900 euros anuales y en zonas de Ames la renta media asciende a 51.054 euros. Todos estos municipios están lejos de Oleiros (71.803 euros). Las rentas medias de los hogares más pudientes de Carballo, según el IGE, solo superan a las de Narón (36.604 euros) y a las de Vilagarcía de Arousa (34.907 euros). Además, las rentas de las familias de Carballo tampoco son las más altas de la Costa da Morte.

Costa da Morte

La renta media de los hogares más elevada de la toda la comarca se registra de nuevo en la zona dumbriesa de Olveira, en donde los ingresos medios de las familias asciende a 50.123 euros. Esta renta media es incluso más elevada que la más alta de Arteixo, Sanxenxo (38.377 euros) o incluso de algunas zonas de A Coruña. Además de ser el municipio con la renta media de los hogares más altas de la comarca, Dumbría también es el municipio en donde hay una mayor brecha entre los hogares que más tienen ingresos y los que menos (en la parroquia de O Ézaro), superando los 20.000 euros anuales de diferencia.

En Buxantes los hogares tienen la segunda renta media más alta de la Costa da Morte, (42.311euros), en tanto que en Berdeogás es de 37.569 euros al año. Según el Atlas del Instituto Nacional de Estadística, los municipios con una industria y un sector primario potentes como Santa Comba y Cerceda, también destacan por la alta renta de sus hogares, que es incluso más elevada que la de Carballo. En el municipio xalleiro, los ingresos medios más altos ascienden a 43.673 euros, en tanto que en Cerceda son de 39.702 euros en la zona de O Campo da Feira. En Vimianzo, la renta media más alta es de 40.206 euros en las parroquias de Baíñas y Serramo.

También es muy importante en el municipio vimiancés la brecha entre la renta más alta y la más baja que está en la zona de Carnés y Tufións (26.105 euros), lo que supone casi 14.000 euros de diferencia. Por debajo de los 26.000 euros de renta media figuran los hogares en la zona más urbana de Camariñas (25.680 euros), más de cinco mil euros por debajo de las rentas más altas del municipio (30.615 euros).

Malpica supera por poco este umbral de rentas mínimas, quedándose en 27.750 euros en los hogares de la propia vila. En las parroquias malpicanas la renta media es más elevada, siendo la más alta la de los hogares de las zonas de Seaia, Beo y Seixas con 31.317 euros. También supera ligeramente este umbral la zona sur de Fisterra (26.130 euros), mientras que los hogares con las rentas más altas del municipio están en el norte, en la zona de Sardiñeiro (30.359 euros).

Mucho más altas que en estas zonas son los ingresos medios de los hogares de A Laracha, siendo los más los más altos los de las zonas de Vilaño (38.363 euros) y Cabovilaño (37.340), mientras que la renta media de los hogares de Caión es de 34.164 euros. En el municipio larachés los ingresos medios familiares más bajos están en la parroquia de Soandres, con 32.224 euros anuales.

Aunque es cabeza de comarca, en Cee las rentas medias de los hogares más elevadas se quedan en poco más de 35.500 euros en las zonas de A Pereiriña, Brens y Ameixenda. No obstante, en la zona urbana, la renta media de los hogares ceenses es de 29.312 euros. En Ponteceso, la renta media por hogar varía entre los 29.680 de Anllóns y Tallo, hasta los 36.082 euros de Pazos y Xornes. Asimismo, según el Atlas del INE, la renta media por hogar más alta de Zas está en Baio (36.727 euros) y en A Bouza, Carreira y Gándara, la más baja, de 32.403 euros.

En lo que respecta a Cabana, las zonas de Cundíns y las de la costa, tienen rentas superiores a los 35.000 euros y las más bajas son de 32.605 en la zona de A Carballa. Un poco menores son los ingresos medios por hogar en Coristanco, con un máximo de 34.877 en San Roque y poco más de 30.200 en Agualada, Couso o Cuns.

En Laxe hay una diferencia importante entre las parroquias y la propia villa, ya que en las primeras la media de la renta de las familias es de 32.233 y en la segunda, de 27.556 euros. En Muxía la situación es similar, con ingresos por hogar de 32.250 euros en Nemiña o Touriñán y de 28.493 euros en Muxía, mientras en Corcubión es de 31.396 euros.