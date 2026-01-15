Carballo implanta un sistema de gestión de calidad de la formación en el Fórum

Uno de los cursos impartidos en el Fórum Carballo Archivo

El Concello de Carballo ha implantado un sistema de gestión de calidad para toda la formación que se imparte en el Fórum Carballo, con el objetivo de reforzar la excelencia de los servicios formativos, mejorar la atención al alumnado y garantizar una mejora continua en la planificación, ejecución y evaluación de las acciones educativas dirigidas principalmente a personas desempleadas.

La iniciativa parte de la Concellería de Innovación, Formación e Emprego y responde al compromiso municipal de ofrecer una formación de calidad tanto en los certificados de profesionalidad como en los distintos obradoiros y programas que se desarrollan en las instalaciones del Fórum. Para ello, el Concello ha decidido implantar un sistema de gestión basado en los requisitos de la norma UNE-EN ISO 9001:2015, una referencia internacional en materia de calidad y organización de procesos.

Es la segunda norma ISO que implanta el Concello en la gestión de servicios municipales, ya que desde hace varios años cuenta con esta certificación en las playas, en este caso para la calidad medioambiental. Este nuevo sistema permitirá dar una respuesta más eficaz y estructurada a las necesidades y demandas del alumnado, así como de otros agentes implicados en la actividad formativa, como administraciones públicas, personal docente y técnico, empresas colaboradoras y proveedores de servicios.

El objetivo principal es conocer de manera sistemática las inquietudes de todas las personas que participan en las acciones formativas y establecer mecanismos que faciliten una mejora continua del servicio. Entre los criterios que se tendrán en cuenta destacan el establecimiento de objetivos de mejora, el cumplimiento de los requisitos normativos y de aplicación, el seguimiento y la medición de datos, el análisis de la satisfacción del alumnado y la respuesta a las expectativas y necesidades de todas las partes interesadas.

Estos elementos permitirán evaluar el funcionamiento del sistema y adoptar medidas correctoras cuando sea necesario. La política de calidad aprobada establece, además, el compromiso del Fórum Carballo de prestar un servicio que asegure el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios vigentes, así como de los acuerdos adquiridos con las distintas entidades implicadas. También se recogen medidas orientadas a la identificación y evaluación de riesgos y oportunidades que puedan afectar al desempeño del sistema de gestión. Otro de los aspectos clave del nuevo modelo es la comunicación y participación de todas las partes interesadas.

El Concello se compromete a difundir la política de calidad, facilitar su comprensión y promover la implicación activa de alumnado, personal y colaboradores en la detección de necesidades, expectativas y posibles mejoras. En este marco, el sistema incluye también un procedimiento específico de relación con proveedores, que serán evaluados periódicamente atendiendo a criterios como la calidad del producto o servicio, la fiabilidad en la entrega, el precio, la documentación aportada y la capacidad de resolución de incidencias. En caso de detectarse desviaciones, el Concello podrá solicitar las acciones correctoras que considere necesarias.