Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

La Diputación destina 30.000 euros a financiar el último año de la UCA de Carballo como servicio municipal

El presidente provincial visitó este jueves el municipio para firmar el convenio del ejercicio 2025

Redacción
15/01/2026 20:31
Regueira, Pérez y Formoso, este jueves en el Concello de Carballo para firmar el convenio
Regueira, Pérez y Formoso, este jueves en el Concello de Carballo para firmar el convenio
Mar Casal
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

La Diputación de A Coruña destinará 30.000 euros al mantenimiento de la Unidade de Condutas Aditivas (UCA) de Carballo a través de un convenio firmado este jueves en el Concello. El acuerdo, suscrito por el presidente provincial, Valentín González Formoso, y el alcalde carballés, Daniel Pérez, permitirá cubrir los gastos correspondientes al ejercicio 2025, ya que desde el 1 de enero de 2026 la UCA pasó a integrarse en la red de servicios del Sergas, asumiendo la Xunta de Galicia su financiación y mantenimiento directo. 

La UCA de Carballo es un recurso sanitario y social de referencia para las comarcas de Bergantiños, Fisterra y Soneira. En funcionamiento desde 1995, presta atención especializada a personas con trastornos adictivos procedentes de quince concellos de la zona. Solo en el último año atendió a 503 personas, cerca de un cuatro por ciento más que el ejercicio anterior, con programas específicos para adicciones a drogas ilegales, alcohol, tabaco, benzodiacepinas y conductas adictivas sin sustancia. 

Después de 30 años como servicios municipal, a principios de este año el servicio pasó a incorporarse al Sergas. Durante el acto de firma, Formoso puso en valor el papel de este servicio y subrayó que “o traballo esencial que realiza a Unidade de Condutas Aditivas de Carballo na prevención e rehabilitación das persoas con problemas de adiccións é un exemplo de servizo público de proximidade”. 

UCA carballesa

La Unidade de Condutas Adictivas de Carballo ya es competencia de la Xunta tras tres décadas de gestión municipal

Más información

El presidente provincial añadió que “o compromiso da Deputación co ámbito social tradúcese en apoiar recursos que atenden realidades complexas e teñen un impacto directo na vida das persoas”. Por su parte, el alcalde destacó la importancia del convenio para garantizar la continuidad del servicio durante el pasado ejercicio y agradeció la colaboración institucional en una etapa de transición hacia el nuevo modelo de financiación autonómica.

 La agenda de la jornada incluía una visita a las obras de la tercera fase de la travesía de Sísamo, que tuvo que ser aplazada por la lluvia. Tras la firma del convenio, Formoso mantuvo además una reunión de trabajo con el alcalde y miembros de la corporación municipal para analizar inversiones provinciales y necesidades del municipio.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Una de las misas en la ermita de San Paio este jueves

Entrecruces honra a San Paio Xaneiro
Redacción
Recepción al grupo de intercambio juvenil este jueves en Caión

A Laracha muestra sus atractivos al grupo de intercambio juvenil
Redacción
Vista del litoral, con el Cabo Vilán al fondo

Camariñas presumirá en Fitur de su litoral, en especial del conjunto Trece, Reira y Vilán
Redacción
El ya exentrenador del Castriz, Miguel Chouza Fidalgo

El comienzo de la segunda vuelta en Primera Futgal depara un derbi Castriz-Club do Mar
Redacción