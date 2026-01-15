La Diputación destina 30.000 euros a financiar el último año de la UCA de Carballo como servicio municipal

Regueira, Pérez y Formoso, este jueves en el Concello de Carballo para firmar el convenio Mar Casal

La Diputación de A Coruña destinará 30.000 euros al mantenimiento de la Unidade de Condutas Aditivas (UCA) de Carballo a través de un convenio firmado este jueves en el Concello. El acuerdo, suscrito por el presidente provincial, Valentín González Formoso, y el alcalde carballés, Daniel Pérez, permitirá cubrir los gastos correspondientes al ejercicio 2025, ya que desde el 1 de enero de 2026 la UCA pasó a integrarse en la red de servicios del Sergas, asumiendo la Xunta de Galicia su financiación y mantenimiento directo.

La UCA de Carballo es un recurso sanitario y social de referencia para las comarcas de Bergantiños, Fisterra y Soneira. En funcionamiento desde 1995, presta atención especializada a personas con trastornos adictivos procedentes de quince concellos de la zona. Solo en el último año atendió a 503 personas, cerca de un cuatro por ciento más que el ejercicio anterior, con programas específicos para adicciones a drogas ilegales, alcohol, tabaco, benzodiacepinas y conductas adictivas sin sustancia.

Después de 30 años como servicios municipal, a principios de este año el servicio pasó a incorporarse al Sergas. Durante el acto de firma, Formoso puso en valor el papel de este servicio y subrayó que “o traballo esencial que realiza a Unidade de Condutas Aditivas de Carballo na prevención e rehabilitación das persoas con problemas de adiccións é un exemplo de servizo público de proximidade”.

El presidente provincial añadió que “o compromiso da Deputación co ámbito social tradúcese en apoiar recursos que atenden realidades complexas e teñen un impacto directo na vida das persoas”. Por su parte, el alcalde destacó la importancia del convenio para garantizar la continuidad del servicio durante el pasado ejercicio y agradeció la colaboración institucional en una etapa de transición hacia el nuevo modelo de financiación autonómica.

La agenda de la jornada incluía una visita a las obras de la tercera fase de la travesía de Sísamo, que tuvo que ser aplazada por la lluvia. Tras la firma del convenio, Formoso mantuvo además una reunión de trabajo con el alcalde y miembros de la corporación municipal para analizar inversiones provinciales y necesidades del municipio.