Una acusada de mantener relaciones sexuales estando su hija pequeña delante: "No sabía el daño que le podía causar"

Audiencia Provincial EC

Una mujer acusada de mantener relaciones sexuales con un hombre en presencia de su hija menor, que no superaba los dos años de edad, ha reconocido los hechos que se le imputan pero ha reiterado que "no era consciente del daño que le podía hacer".

"No sabía el daño que le podía causar a la niña", ha insistido durante el juicio celebrado este jueves en la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña.

En su escrito de calificación, el Ministerio Público sostiene que la procesada, que convivía en su domicilio de Carballo con sus dos hijos menores, entre los años 2021 y 2022, mantuvo relaciones sexuales con un varón en presencia de la menor, que estaba sentada en la cama y que tenía entre uno y dos años.

En enero de 2024, se acordó, con medida cautelar, la atribución exclusiva del ejercicio de la patria potestad de los menores a su padre, así como la guardia y custodia de los mismos.

En febrero, Fiscalía presentó denuncia en relación a unos hechos que considera un delito de exhibicionismo y solicita para la mujer una pena de un año de cárcel, así como prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de los menores y de comunicarse con ellos por un tiempo de cinco años.

Conclusiones

"Es un delito lesivo para los intereses de la menor", ha expuesto la fiscal durante la lectura de conclusiones. Lo ha dicho al argumentar que lo sucedido "puede afectar al futuro desarrollo personal y afectivo" de la niña a quien le presupone "cierta capacidad para visualizar y recordar imágenes".

En la misma línea, la acusación particular, que representa al padre de la menor, eleva esta petición a dos años de prisión. "En todo momento, la madre era consciente de que la hija estaba allí y podía verse afectada por los hechos", ha explicado para añadir que ha quedado acreditado durante la vista que el suceso va "más allá de un único delito de exhibicionismo". "Aunque diga que es un hecho aislado no era la primera vez que desarrollaba esas actividades", ha asegurado.

En contraposición, el abogado de la defensa solicita su libre absolución. "La presencia física de un bebé de corta edad no es suficiente en el ámbito del delito penal que no castiga la mera visión sino la exhibición obscena con capacidad de percepción relevante", ha indicado tras recalcar que "la niña carecía de madurez cognitiva ni comprensión del acto sexual" en el momento de los hechos.

"Sin percepción consciente no hay delito", ha insistido y ha apuntado que "no existe daño psicológico ni en el desarrollo de la menor acreditado".