Nueva tendencia en el mercado del alquiler en Carballo: estancias temporales por hasta 1.500 euros al mes

El mercado del alquiler residencial en Carballo está mostrando una nueva tendencia en el último año: la de la temporalidad. Cerca del 39% de la veintena de pisos que están anunciados en las principales web del sector –Fotocasa, Idealista y Habictalia–, solo se alquilan por temporadas, con precios que son de récord. Hasta 1.500 euros mensuales están pidiendo ya por algunos pisos en el casco urbano, importe que hasta hace unos años servía para alquilar una casa (para lo que ahora hay que pagar hasta 3.500 euros).

Ese alquiler máximo de 1.500 euros al mes es para un piso de poco más de 100 metros cuadrados ubicado en la calle Fomento que solo se renta por temporada, no para estancias largas. Incluso los propietarios piden a los interesados “no consultar para esta posibilidad” y promocionan la propiedad como “ideal para trabajadores, empresas, o estancias cortas por meses”. Eso sí, el precio no incluye solo el alquiler, sino todos los servicios. La estancia mínima debe ser un mes y, además, se solicita un mes de fianza.

Es un negocio lucrativo para no pocos inversionistas, que incluso están comprando viejos edificios para reformarlos y destinarlos al alquiler, tal y como sucedió en la calle Perú, donde este tipo de alquileres de temporada con pisos recién reformados van desde los 900 euros mensuales por un apartamento de una sola habitación, hasta los 1.200 euros por un piso de dos habitaciones y un baño.

No obstante, el aumento de los alquileres temporales no son solo negocio, sino también una respuesta a los cambios en la nueva ley de alquileres del Gobierno central lo que, en la práctica, trae como consecuencia que las personas que quieran vivir en Carballo cada vez lo tengan más difícil.

Media de 650 euros

Si bien es cierto que esos precios tan elevados y ese tipo de alquiler no son la tendencia general, sí demuestran lo complicado que está el mercado de la vivienda en la capital de Bergantiños, tanto por la escasa oferta como por precios y condiciones. En general, la media del alquiler en el municipio carballés ronda los 650 euros, el doble de la cotización que tenían inmuebles similares o incluso más grandes (de tres habitaciones, dos baños y garaje) antes de la pandemia. Lo más caro para un alquiler de larga duración son 800 euros al mes.

Pese a lo elevado de los precios, hay mucha rotación, ya que son muy escasos los pisos que duran más de un mes disponibles, especialmente los que están por debajo de 500 euros. De hecho, ahora mismo en Carballo el precio más bajo por el que se puede alquilar un apartamento Carballo son 425 euros al mes en la zona de San Martiño.

El alza de los precios no solo afecta a Carballo, sino a todos los municipios de más de 30.000 habitantes y que están cerca de las principales ciudades. En Arteixo, la media del alquiler de un piso de tres habitaciones están entorno a los 850 euros, mientras que en Ames los alquileres son similares a la media carballesa de 700 euros mensuales. La tendencia alcista y la escasa oferta también se evidencia en otros concellos más pequeños de la comarca, como Malpica, donde un alquiler temporal también está en 1.500 euros.