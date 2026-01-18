El CCA carballés entrega sus cheques solidarios y de la campaña navideña

Entrega premio a ganadores Globoteca Cedida

El Centro Comercial Aberto (CCA) Carballo realizó la entrega de los cheques a los ganadores de la Globoteca de Nadal y el solidario a la agrupación deportiva Un Paso Máis.

En la campaña navideña resultaron agraciados José Miguel Veiga Garrido y Vanesa Cabeza Barca, que suman un importe total de 3.700 euros cada uno. Cada uno de los premiados dispone de seis meses para gastar los 73 cheques en los establecimientos adheridos a la campaña, con productos de todo tipo. La presidenta del CCA, Silvana Rama, fue la encargada de entregar los cheques a los ganadores.

Además, durante esta misma semana, el CCA entregó un cheque de 317 euros a la agrupación deportiva Un Paso Máis, correspondiente a la recaudación del I peKecrossfit Inclusivo, celebrado el pasado 4 de enero en la Praza do Concello de Carballo, dentro de la campaña navideña que acaba de rematar. La entrega se realizó en Atmósfera Sport y contó con la presencia de miembros de la directiva da agrupación beneficiaria, representantes de la empresa patrocinadora Vázquez y Reino e del propio CCA.

La iniciativa, pionera en el calendario de actividades del CCA Carballo, resultó todo un éxito de participación, a pesar de las bajas temperaturas y las condiciones meteorológicas adversas. Participaron un centenar de niños en una jornada que combinó deporte, diversión, inclusión y solidaridad a través de un circuito adaptado con pruebas de equilibrio, obstáculos, fuerza, agilidad, saltos y juegos cooperativos, diseñado para garantizar una experiencia segura, accesible y divertida para los más pequeños.