Cabeza Quiles presenta ‘Toponimia de Padrón y Pontecesures’
La presentación es este jueves en la Casa de Rosalía
Fernando Cabeza Quiles, socio fundador del Instituto de Estudos Bergantiñáns, presentará este jueves 22 de enero en Casa de Rosalía ‘Topoimia de Padrón y Pontecesures’, su última aportación a Terra Nomeada, la colección de la Real Academia Gallega y la Asociación Fala de Onomástica (Agon) que explica, de manera divulgativa y amena, el origen y el significado de los nombres de lugar de los concellos de Galicia.
En esta colección se publicaron previamente otros tres volúmenes centrados en los topónimos de A Estada (2018), Carballo (2020) y Ribeira (2022).
El coordinador del Seminario de Onomástica da RAG, Antón Santamarina, y la académica Ana Boullón, en representación de la Agon, acompañarán al filólogo en el acto, que comenzará a las 19.00 horas. La entrada a este evento es libre.