Carballo

Cabeza Quiles presenta ‘Toponimia de Padrón y Pontecesures’

La presentación es este jueves en la Casa de Rosalía

Redacción
19/01/2026 20:38
Fernando Cabeza Quiles
Fernando Cabeza Quiles
IG
Fernando Cabeza Quiles, socio fundador del Instituto de Estudos Bergantiñáns, presentará este jueves 22 de enero en Casa de Rosalía ‘Topoimia de Padrón y Pontecesures’, su última aportación a Terra Nomeada, la colección de la Real Academia Gallega y la Asociación Fala de Onomástica (Agon) que explica, de manera divulgativa y amena, el origen y el significado de los nombres de lugar de los concellos de Galicia. 

En esta colección se publicaron previamente otros tres volúmenes centrados en los topónimos de A Estada (2018), Carballo (2020) y Ribeira (2022). 

El coordinador del Seminario de Onomástica da RAG, Antón Santamarina, y la académica Ana Boullón, en representación de la Agon, acompañarán al filólogo en el acto, que comenzará a las 19.00 horas. La entrada a este evento es libre

