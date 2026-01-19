Cabeza Quiles presenta ‘Toponimia de Padrón y Pontecesures’

Fernando Cabeza Quiles IG

Fernando Cabeza Quiles, socio fundador del Instituto de Estudos Bergantiñáns, presentará este jueves 22 de enero en Casa de Rosalía ‘Topoimia de Padrón y Pontecesures’, su última aportación a Terra Nomeada, la colección de la Real Academia Gallega y la Asociación Fala de Onomástica (Agon) que explica, de manera divulgativa y amena, el origen y el significado de los nombres de lugar de los concellos de Galicia.

En esta colección se publicaron previamente otros tres volúmenes centrados en los topónimos de A Estada (2018), Carballo (2020) y Ribeira (2022).

El coordinador del Seminario de Onomástica da RAG, Antón Santamarina, y la académica Ana Boullón, en representación de la Agon, acompañarán al filólogo en el acto, que comenzará a las 19.00 horas. La entrada a este evento es libre.