Carballo

Exitosa II Feira das Universidades en Carballo

Cientos de alumnos se dieron cita en el Fórum para conocer la oferta de once centros de educación superior

Redacción
19/01/2026 21:08
El stand informativo de la Universidade da Coruña
Mar Casal
Cientos de alumnos de secundaria de Carballo y la comarca se dieron cita este lunes en el Fórum para conocer la oferta de los once centros de educación superior que participaron en la segunda Feira das Universidades.

En el evento participaron la U-tad (Universidad de tecnología y arte digital), la UDC (Universidade da Coruña), USC (Universidade de Santiago de Compostela), Uvigo (Universidade de Vigo), Universidad Europea de Madrid, CSHG (Centro Superior de Hostalaría de Galicia), Escuela de Pilotos Atlantic Air Academy, Escola Superior Marcelo Macías da Coruña, Universidad de Navarra, Universidad intercontinental de la empresa y Fuerzas Armadas.

