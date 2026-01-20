Mi cuenta

Diario de Ferrol

Carballo

Localizan sin vida al vecino de Carballo de 75 años desaparecido

Se había pedido la colaboración ciudadana para su búsqueda

Redacción
20/01/2026 13:48
José Luis Rey Rey, desaparecido en Carballo
José Luis Rey Rey, desaparecido en Carballo
Guardia Civil
 José Luis Rey Rey, vecino de Carballo de 75 años cuya desaparición fue comunicada en la tarde del lunes, fue localizado sin vida este martes. Según acaba de informar la Guardia Civil, el cuerpo fue hallado en un trastero de otra vivienda q tenían en la localidad de Carballo. En principio, todo apunta a un posible accidente, pero hay que esperar a la autopsia para determinar la causa exacta de la muerte.

Según ha informado el instituto armado, el hombre salió de su domicilio el lunes y se desplazaba en un vehículo Peugeot 407, color negro, matrícula 1690-KKT. La fuerzas de seguridad pidieron la colaboración ciudadana en las labores de búsqueda.

Así, la Guardia Civil pedía este martes que cualquier persona que pudiese aportar información relevante o que hubiese visto al hombre o al vehículo descrito, se pusiese en contacto de forma inmediata con el instituto armado (teléfono 062) o con los servicios de emergencia.

