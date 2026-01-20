Mi cuenta

Carballo

La programación semestral de Apego se pone hoy en marcha con un concierto interactivo

Las plazas están cubiertas para esta primera jornada

Redacción
20/01/2026 21:21
Las Escolas do Xardín Agra de Caldas, en Carballo, acogen hoy el inicio del programa Apego con el concierto interactivo ‘O dentista musical’, a cargo de Pablo Varela, de 17.00 a 18.20 horas. 

Esta actuación combina arte, salud y emociones, y a través de canciones las familias podrán aprender sobre higiene bucodental, autoestima, expresión emocional y hábitos saludables. Está destinada a niños de 2 a 6 años, y todas las plazas ya están cubiertas. 

En febrero, el programa continuará con varias actividades, el 4 de febrero, ‘Nube de algodón’, de Trémola Teatro, acercará a los más pequeños al mundo de las emociones. 

El 18 de febrero, Rosalía Cantareira junto a Jara Ortiz ofrecerán un concierto didáctico y participativo para dar a conocer los poemas de Rosalía de Castro inspirados en la música popular y tradicional gallega. 

En marzo continuará la música con ‘O Cuco veu por acá e marchou por alá’, de Percubebés, y la actuación ‘Animais encantados’.

En abril habrá ‘Canto e Bailo miúdo’, un obradoiro con la Escola do Alprendre para compartir en familia, y Moito conto, con Ana Prema, una propuesta para fomentar la lectura. 

En mayo se celebrará una andaina con Vía Inqueda y un concierto didáctico de nanas con Xoán Curiel. Finalmente, en junio se llevarán a cabo jornadas de psicomotricidad y neurodesarrollo para bebés y un concierto sensorial, cerrando así el primer semestre del programa. 

