La programación semestral de Apego se pone hoy en marcha con un concierto interactivo

Las Escolas do Xardín Agra de Caldas, en Carballo, acogen hoy el inicio del programa Apego con el concierto interactivo ‘O dentista musical’, a cargo de Pablo Varela, de 17.00 a 18.20 horas.

Esta actuación combina arte, salud y emociones, y a través de canciones las familias podrán aprender sobre higiene bucodental, autoestima, expresión emocional y hábitos saludables. Está destinada a niños de 2 a 6 años, y todas las plazas ya están cubiertas.

En febrero, el programa continuará con varias actividades, el 4 de febrero, ‘Nube de algodón’, de Trémola Teatro, acercará a los más pequeños al mundo de las emociones.

El 18 de febrero, Rosalía Cantareira junto a Jara Ortiz ofrecerán un concierto didáctico y participativo para dar a conocer los poemas de Rosalía de Castro inspirados en la música popular y tradicional gallega.

En marzo continuará la música con ‘O Cuco veu por acá e marchou por alá’, de Percubebés, y la actuación ‘Animais encantados’.

En abril habrá ‘Canto e Bailo miúdo’, un obradoiro con la Escola do Alprendre para compartir en familia, y Moito conto, con Ana Prema, una propuesta para fomentar la lectura.

En mayo se celebrará una andaina con Vía Inqueda y un concierto didáctico de nanas con Xoán Curiel. Finalmente, en junio se llevarán a cabo jornadas de psicomotricidad y neurodesarrollo para bebés y un concierto sensorial, cerrando así el primer semestre del programa.